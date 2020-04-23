Финикс Санз (Specialist) — Атланта Хокс (LastSamurai): хозяева должны брать три очка

Финикс Санз (Specialist) — Атланта Хокс (LastSamurai) (24-го апреля), ставки и коэффициенты

24-го апреля в 00:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Финикс Санз (Specialist) примет соперника по национальному первенству Атланта Хокс (LastSamurai).



24-го апреля состоится баскетбольный матч Финикс Санз (Specialist) – Атланта Хокс (LastSamurai), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 00:40. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Финикс Санз (Specialist) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Финикс Санз (Specialist) — Атланта Хокс (LastSamurai). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 00:40 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Финикс Санз (Specialist) и Атланта Хокс (LastSamurai). Организаторы турнира собираются провести данную игру 24-го апреля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Атланта Хокс (LastSamurai). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Финикс Санз (Specialist), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Финикс Санз (Specialist)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Финикс Санз (Specialist), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Финикс Санз (Specialist) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Финикс Санз (Specialist) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Атланта Хокс (LastSamurai)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Атланта Хокс (LastSamurai) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Атланта Хокс (LastSamurai) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Атланта Хокс (LastSamurai) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Финикс Санз (Specialist) — Атланта Хокс (LastSamurai)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Финикс Санз (Specialist) наконец-то возвращаются домой, а 24-го апреля им уже необходимо сыграть поединок против БК Атланта Хокс (LastSamurai). На площадке игроки обеих команд появятся в 00:40 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Финикс Санз (Specialist) — Атланта Хокс (LastSamurai) (24-го апреля), ставки и коэффициенты

Финикс Санз (Specialist)

В этом сезоне баскетбольный клуб Финикс Санз (Specialist) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Финикс Санз (Specialist) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Атланта Хокс (LastSamurai)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Атланта Хокс (LastSamurai) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Атланта Хокс (LastSamurai) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Финикс Санз (Specialist) — Атланта Хокс (LastSamurai) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Финикс Санз (Specialist) — Атланта Хокс (LastSamurai) пройдет 24-го апреля, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 00:40 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Финикс Санз (Specialist) — Атланта Хокс (LastSamurai): хозяева должны брать три очка

В этом сезоне баскетбольный клуб Финикс Санз (Specialist) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Финикс Санз (Specialist) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Финикс Санз (Specialist) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Атланта Хокс (LastSamurai) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Атланта Хокс (LastSamurai) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Атланта Хокс (LastSamurai) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Финикс Санз (Specialist) — Атланта Хокс (LastSamurai). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Финикс Санз (Specialist) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Финикс Санз (Specialist) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Финикс Санз (Specialist) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Атланта Хокс (LastSamurai) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Атланта Хокс (LastSamurai) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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