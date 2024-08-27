Джессе Деланеи — Нам Хоанг Лай: снова ждем результативной игры

Прогноз и ставка на матч Джессе Деланеи — Нам Хоанг Лай 27-го августа 2024 года

27-го августа 2024 года в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джессе Деланеи , а противостоять в этом поединке будет Нам Хоанг Лай.



Джессе Деланеи считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Нам Хоанг Лай 27-го августа 2024 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 06:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джессе Деланеи — Нам Хоанг Лай:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 27-го августа 2024 года откроет его противостояние Джессе Деланеи — Нам Хоанг Лай. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 06:30 по МСК, то есть до начала игры. Джессе Деланеи и Нам Хоанг Лай отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Нам Хоанг Лай может гордиться семью победами, а вот Джессе Деланеи имеет только пять выигранных встреч.

Джессе Деланеи

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Джессе Деланеи находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Джессе Деланеи является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Джессе Деланеи умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Джессе Деланеи обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Джессе Деланеи может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Нам Хоанг Лай

На этом турнире Нам Хоанг Лай играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Нам Хоанг Лай все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Нам Хоанг Лай не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Нам Хоанг Лай уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Нам Хоанг Лай на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Нам Хоанг Лай пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Джессе Деланеи — Нам Хоанг Лай

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Прогноз и ставка на матч Джессе Деланеи — Нам Хоанг Лай 27-го августа 2024 года

Джессе Деланеи

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Джессе Деланеи выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Джессе Деланеи всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Джессе Деланеи уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Джессе Деланеи занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Джессе Деланеи больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Джессе Деланеи имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Нам Хоанг Лай

На этом турнире Нам Хоанг Лай играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Нам Хоанг Лай надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Нам Хоанг Лай находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Нам Хоанг Лай считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Джессе Деланеи — Нам Хоанг Лай Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Джессе Деланеи и Нам Хоанг Лай, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Джессе Деланеи и Нам Хоанг Лай играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Джессе Деланеи, и Нам Хоанг Лай неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Джессе Деланеи — Нам Хоанг Лай: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Джессе Деланеи имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Джессе Деланеи и Нам Хоанг Лай отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Нам Хоанг Лай в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Джессе Деланеи превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Нам Хоанг Лай сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Джессе Деланеи гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джессе Деланеи — Нам Хоанг Лай. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Джессе Деланеи и Нам Хоанг Лай, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-869585-segodnya-match-lorenco-lorusso-antuan-berzher-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-27-08-24/