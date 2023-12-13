Зоу/Сю — Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер. Прогноз, ставки на матч. ITF (27.08.24)

27-го августа 2024 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Зоу/Сю , а противостоять в этом поединке будет Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Зоу/Сю — Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 27-го августа 2024 года, а его начало по МСК будет в 16:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Зоу/Сю. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Зоу/Сю — Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

27-го августа 2024 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Зоу/Сю — Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Зоу/Сю

На данный момент Зоу/Сю является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Зоу/Сю однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Зоу/Сю демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Зоу/Сю хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Зоу/Сю часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер

Во взрослом туре Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Зоу/Сю и Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Зоу/Сю — Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер 27-го августа 2024 года

Зоу/Сю

К данному турниру Зоу/Сю подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Зоу/Сю находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Зоу/Сю не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Зоу/Сю старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Зоу/Сю демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер

В этом сезоне Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Зоу/Сю — Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Зоу/Сю и Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Зоу/Сю — Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Зоу/Сю и Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Зоу/Сю имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Зоу/Сю. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Зоу/Сю довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Зоу/Сю.

СЕГОДНЯ МАТЧ Зоу/Сю — Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Зоу/Сю и Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Зоу/Сю и Альхуссейн Абдель Азиз/Уайлдгрубер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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