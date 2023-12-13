Коольхоф/Мектич — Грикспоор/Коккинакис. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.08.24)

Прогноз и ставка на матч Коольхоф/Мектич — Грикспоор/Коккинакис 28-го августа 2024 года

28-го августа 2024 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый чемпионат США, в котором на корт выйдут Коольхоф/Мектич , а противостоять в этом поединке будет Грикспоор/Коккинакис.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Коольхоф/Мектич — Грикспоор/Коккинакис можно будет вплоть до 18:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 28-го августа 2024 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Коольхоф/Мектич и Грикспоор/Коккинакис еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Коольхоф/Мектич — Грикспоор/Коккинакис:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Коольхоф/Мектич — Грикспоор/Коккинакис, которая пройдет 28-го августа 2024 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 18:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Коольхоф/Мектич

В большинстве своих выигранных поединков Коольхоф/Мектич берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Коольхоф/Мектич с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Коольхоф/Мектич сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Коольхоф/Мектич также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Грикспоор/Коккинакис

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Грикспоор/Коккинакис на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Грикспоор/Коккинакис демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Грикспоор/Коккинакис имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Грикспоор/Коккинакис намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Грикспоор/Коккинакис не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Грикспоор/Коккинакис будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Грикспоор/Коккинакис и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Грикспоор/Коккинакис умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Коольхоф/Мектич — Грикспоор/Коккинакис. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Коольхоф/Мектич и Грикспоор/Коккинакис – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Коольхоф/Мектич — Грикспоор/Коккинакис. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.08.24)

Коольхоф/Мектич

В этом сезоне Коольхоф/Мектич демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Коольхоф/Мектич уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Коольхоф/Мектич любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Коольхоф/Мектич часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Коольхоф/Мектич умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Грикспоор/Коккинакис

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Грикспоор/Коккинакис хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Грикспоор/Коккинакис никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Грикспоор/Коккинакис сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Грикспоор/Коккинакис всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Коольхоф/Мектич — Грикспоор/Коккинакис Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Коольхоф/Мектич и Грикспоор/Коккинакис. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Коольхоф/Мектич и Грикспоор/Коккинакис встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Коольхоф/Мектич и Грикспоор/Коккинакис довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Коольхоф/Мектич и Грикспоор/Коккинакис подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Коольхоф/Мектич — Грикспоор/Коккинакис: ставим на двойные ошибки

Коольхоф/Мектич и Грикспоор/Коккинакис которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Коольхоф/Мектич имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Грикспоор/Коккинакис хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Коольхоф/Мектич. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Грикспоор/Коккинакис умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Коольхоф/Мектич довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Грикспоор/Коккинакис вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Коольхоф/Мектич.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коольхоф/Мектич — Грикспоор/Коккинакис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Коольхоф/Мектич и Грикспоор/Коккинакис сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Коольхоф/Мектич, и Грикспоор/Коккинакис будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-870936-greciya-zhen-severnaya-makedoniya-zhen-prognoz-professionala-na-match-28-08-24/