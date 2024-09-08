«Брайс Мередит (США)» – «Джон Макалулой (США)». 08.09.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08 сентября должен состояться бой Брайс Мередит (США) — Джон Макалулой (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Брайс Мередит (США) и Джон Макалулой (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 08 сентября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Брайс Мередит (США) — Джон Макалулой (США). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брайс Мередит (США) — Джон Макалулой (США):

победа Брайс Мередит (США) – 0, ничья – 0, победа Джон Макалулой (США) – 0

Прогноз на матч Брайс Мередит (США) – Джон Макалулой (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08 сентября :

Из-за того, что все ставят на то, что Брайс Мередит (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Джон Макалулой (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Брайс Мередит (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Брайс Мередит (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Брайс Мередит (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Брайс Мередит (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Джон Макалулой (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джон Макалулой (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джон Макалулой (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джон Макалулой (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джон Макалулой (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Брайс Мередит (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Брайс Мередит (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Брайс Мередит (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Брайс Мередит (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Брайс Мередит (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Брайс Мередит (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Джон Макалулой (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джон Макалулой (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джон Макалулой (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джон Макалулой (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джон Макалулой (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джон Макалулой (США) должен задуматься о своей обороне.

Брайс Мередит (США) – Джон Макалулой (США) 08.09.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Брайс Мередит (США) и Джон Макалулой (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Брайс Мередит (США) и Джон Макалулой (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Брайс Мередит (США) и Джон Макалулой (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Брайс Мередит (США) и Джон Макалулой (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Брайс Мередит (США) сейчас находится на пике формы, так что Джон Макалулой (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Брайс Мередит (США).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Брайс Мередит (США) и Джон Макалулой (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джон Макалулой (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Брайс Мередит (США)

Так как Брайс Мередит (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Брайс Мередит (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Брайс Мередит (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Брайс Мередит (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Джон Макалулой (США)

На сегодняшний день Джон Макалулой (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Джон Макалулой (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Джон Макалулой (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Джон Макалулой (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Брайс Мередит (США) — Джон Макалулой (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08 сентября

В этом поединке Брайс Мередит (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Джон Макалулой (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Брайс Мередит (США) — Джон Макалулой (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Брайс Мередит (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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