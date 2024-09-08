«Рёта Накано (Япо)» – «Сон Хён Ли (Кор)». 08.09.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Рёта Накано (Япо) проведет 08.09.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Сон Хён Ли (Кор). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 07:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 07:00 по московскому времени Рёта Накано (Япо) и Сон Хён Ли (Кор) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 08.09.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Рёта Накано (Япо) и Сон Хён Ли (Кор) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Рёта Накано (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рёта Накано (Япо) — Сон Хён Ли (Кор):

победа Рёта Накано (Япо) – 0, ничья – 0, победа Сон Хён Ли (Кор) – 0

Прогноз на матч Рёта Накано (Япо) – Сон Хён Ли (Кор) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08.09.2024 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Рёта Накано (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Сон Хён Ли (Кор), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Рёта Накано (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Рёта Накано (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Рёта Накано (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Рёта Накано (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Рёта Накано (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Рёта Накано (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Сон Хён Ли (Кор) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Сон Хён Ли (Кор) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Сон Хён Ли (Кор) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Сон Хён Ли (Кор) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Сон Хён Ли (Кор) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Рёта Накано (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Рёта Накано (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Рёта Накано (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Рёта Накано (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Рёта Накано (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Рёта Накано (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Сон Хён Ли (Кор) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Сон Хён Ли (Кор) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Сон Хён Ли (Кор) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Сон Хён Ли (Кор) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Сон Хён Ли (Кор) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Сон Хён Ли (Кор) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Сон Хён Ли (Кор) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Рёта Накано (Япо) – Сон Хён Ли (Кор) 08.09.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Рёта Накано (Япо) и Сон Хён Ли (Кор) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Рёта Накано (Япо) и Сон Хён Ли (Кор) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Рёта Накано (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Сон Хён Ли (Кор) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Рёта Накано (Япо) будет намного сильнее, чем Сон Хён Ли (Кор), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Рёта Накано (Япо) — Сон Хён Ли (Кор) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Сон Хён Ли (Кор).

Рёта Накано (Япо)

В своей профессиональной карьере Рёта Накано (Япо) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Рёта Накано (Япо) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Рёта Накано (Япо) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Рёта Накано (Япо) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Рёта Накано (Япо) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Сон Хён Ли (Кор)

На сегодняшний день Сон Хён Ли (Кор) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Сон Хён Ли (Кор) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Сон Хён Ли (Кор) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Сон Хён Ли (Кор) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Рёта Накано (Япо) — Сон Хён Ли (Кор). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08.09.2024

В настоящее время Рёта Накано (Япо) и Сон Хён Ли (Кор) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Рёта Накано (Япо) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Рёта Накано (Япо) — Сон Хён Ли (Кор) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Рёта Накано (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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