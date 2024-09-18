«Адам Ной (Алж)» – «Эрик Перес (Мек)». 18.09.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Адам Ной (Алж) проведет 18-го сентября 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Эрик Перес (Мек). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:45 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Адам Ной (Алж) обладает несколькими чемпионскими титулами и 18-го сентября 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Эрик Перес (Мек), так что вряд ли в 15:45 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Адам Ной (Алж) — Эрик Перес (Мек):

победа Адам Ной (Алж) – 0, ничья – 0, победа Эрик Перес (Мек) – 0

Прогноз на матч Адам Ной (Алж) – Эрик Перес (Мек) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18-го сентября 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Адам Ной (Алж) не очень выгодно, а вот Эрик Перес (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Адам Ной (Алж) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Адам Ной (Алж) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Адам Ной (Алж) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Адам Ной (Алж) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Эрик Перес (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Эрик Перес (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Эрик Перес (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Эрик Перес (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Эрик Перес (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Адам Ной (Алж) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Адам Ной (Алж) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Адам Ной (Алж) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Адам Ной (Алж) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Эрик Перес (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Эрик Перес (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Эрик Перес (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Эрик Перес (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Эрик Перес (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Эрик Перес (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Эрик Перес (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Адам Ной (Алж) – Эрик Перес (Мек) 18.09.24

Появление на ринге таких бойцов, как Адам Ной (Алж) и Эрик Перес (Мек) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Адам Ной (Алж) и Эрик Перес (Мек). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Адам Ной (Алж) и Эрик Перес (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Адам Ной (Алж) и Эрик Перес (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Адам Ной (Алж) и Эрик Перес (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Адам Ной (Алж) будет намного сильнее, чем Эрик Перес (Мек), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Адам Ной (Алж) — Эрик Перес (Мек) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Эрик Перес (Мек).

Адам Ной (Алж)

Так как Адам Ной (Алж) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Адам Ной (Алж) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Адам Ной (Алж) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Адам Ной (Алж) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Эрик Перес (Мек)

Прошлый бой Эрик Перес (Мек) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Эрик Перес (Мек) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Эрик Перес (Мек) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Эрик Перес (Мек) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Адам Ной (Алж) — Эрик Перес (Мек). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18-го сентября 2024 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Адам Ной (Алж) — Эрик Перес (Мек) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Адам Ной (Алж) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Адам Ной (Алж) и Эрик Перес (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Адам Ной (Алж) выиграет с помощью нокаута.

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