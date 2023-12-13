Башлылар/Мпетчи Перрикард — Кьеза/Ургеси. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.09.24)

18.09.2024 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Башлылар/Мпетчи Перрикард , а противостоять в этом поединке будет Кьеза/Ургеси.



Башлылар/Мпетчи Перрикард считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Кьеза/Ургеси 18.09.2024 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 14:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Башлылар/Мпетчи Перрикард — Кьеза/Ургеси:

Башлылар/Мпетчи Перрикард имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 18.09.2024 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Кьеза/Ургеси. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Башлылар/Мпетчи Перрикард имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Башлылар/Мпетчи Перрикард

Пока Башлылар/Мпетчи Перрикард не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Башлылар/Мпетчи Перрикард находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Башлылар/Мпетчи Перрикард будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Башлылар/Мпетчи Перрикард довольно неплохо играет на данном покрытии.



Кьеза/Ургеси

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Кьеза/Ургеси имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Кьеза/Ургеси демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Кьеза/Ургеси не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Кьеза/Ургеси не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Башлылар/Мпетчи Перрикард — Кьеза/Ургеси

Длительное время Башлылар/Мпетчи Перрикард и Кьеза/Ургеси не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Башлылар/Мпетчи Перрикард и Кьеза/Ургеси. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Башлылар/Мпетчи Перрикард — Кьеза/Ургеси. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.09.24)

Башлылар/Мпетчи Перрикард

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Башлылар/Мпетчи Перрикард, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Башлылар/Мпетчи Перрикард уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Башлылар/Мпетчи Перрикард старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Башлылар/Мпетчи Перрикард, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Башлылар/Мпетчи Перрикард не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Башлылар/Мпетчи Перрикард все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Башлылар/Мпетчи Перрикард точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кьеза/Ургеси

В этом сезоне Кьеза/Ургеси не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Кьеза/Ургеси сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Кьеза/Ургеси допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Кьеза/Ургеси допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Кьеза/Ургеси демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Башлылар/Мпетчи Перрикард — Кьеза/Ургеси Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Башлылар/Мпетчи Перрикард и Кьеза/Ургеси, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Башлылар/Мпетчи Перрикард и Кьеза/Ургеси играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Башлылар/Мпетчи Перрикард, и Кьеза/Ургеси неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Башлылар/Мпетчи Перрикард — Кьеза/Ургеси: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Башлылар/Мпетчи Перрикард имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Башлылар/Мпетчи Перрикард и Кьеза/Ургеси отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кьеза/Ургеси в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Башлылар/Мпетчи Перрикард превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кьеза/Ургеси сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Башлылар/Мпетчи Перрикард гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Башлылар/Мпетчи Перрикард — Кьеза/Ургеси. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Башлылар/Мпетчи Перрикард и Кьеза/Ургеси, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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