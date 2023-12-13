Франко/Хесс — Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз и ставка на матч Франко/Хесс — Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор 18-го сентября

18-го сентября в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Франко/Хесс , а противостоять в этом поединке будет Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор.



Теннисное противостояние Франко/Хесс — Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 18-го сентября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 17:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Франко/Хесс является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Франко/Хесс — Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 18-го сентября откроет его противостояние Франко/Хесс — Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:00 по МСК, то есть до начала игры. Франко/Хесс и Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор может гордиться семью победами, а вот Франко/Хесс имеет только пять выигранных встреч.

Франко/Хесс

Этот турнир Франко/Хесс проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Франко/Хесс может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Франко/Хесс однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Франко/Хесс имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Франко/Хесс левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Франко/Хесс хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор

На этом турнире Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Франко/Хесс — Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор (18-го сентября), ставки и коэффициенты

Франко/Хесс

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Франко/Хесс, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Франко/Хесс уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Франко/Хесс старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Франко/Хесс, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Франко/Хесс не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Франко/Хесс все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Франко/Хесс точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор

В этом сезоне Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Франко/Хесс — Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Франко/Хесс и Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Франко/Хесс и Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Франко/Хесс и Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Франко/Хесс и Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Франко/Хесс — Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Франко/Хесс и Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Франко/Хесс и Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Франко/Хесс — Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Франко/Хесс и Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Франко/Хесс и для Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-882799-andrea-pellegrino-daniel-elahi-galan-riveros-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-18-09-24/