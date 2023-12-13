«Рональд Парадайзер (Свк)» – «Акойдан Дуке (Исп)». 21.09.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Рональд Парадайзер (Свк) — Акойдан Дуке (Исп) на 21 сентября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Рональд Парадайзер (Свк) и Акойдан Дуке (Исп) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:00.

В 19:00 по московскому времени Рональд Парадайзер (Свк) и Акойдан Дуке (Исп) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 21 сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Рональд Парадайзер (Свк) и Акойдан Дуке (Исп) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Рональд Парадайзер (Свк).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рональд Парадайзер (Свк) — Акойдан Дуке (Исп):

победа Рональд Парадайзер (Свк) – 0, ничья – 0, победа Акойдан Дуке (Исп) – 0

Прогноз на матч Рональд Парадайзер (Свк) – Акойдан Дуке (Исп) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21 сентября :

Так как Рональд Парадайзер (Свк) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Акойдан Дуке (Исп) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Рональд Парадайзер (Свк) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Рональд Парадайзер (Свк) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Рональд Парадайзер (Свк) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Рональд Парадайзер (Свк) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Рональд Парадайзер (Свк) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Рональд Парадайзер (Свк) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Акойдан Дуке (Исп) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Акойдан Дуке (Исп) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Акойдан Дуке (Исп) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Акойдан Дуке (Исп) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Акойдан Дуке (Исп) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Рональд Парадайзер (Свк) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Рональд Парадайзер (Свк) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Рональд Парадайзер (Свк) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Рональд Парадайзер (Свк) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Рональд Парадайзер (Свк) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Рональд Парадайзер (Свк) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Акойдан Дуке (Исп) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Акойдан Дуке (Исп) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Акойдан Дуке (Исп) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Акойдан Дуке (Исп) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Акойдан Дуке (Исп) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Рональд Парадайзер (Свк) – Акойдан Дуке (Исп) 21.09.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Рональд Парадайзер (Свк) и Акойдан Дуке (Исп). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Рональд Парадайзер (Свк) и Акойдан Дуке (Исп) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Рональд Парадайзер (Свк) и Акойдан Дуке (Исп) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Рональд Парадайзер (Свк) и Акойдан Дуке (Исп) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Рональд Парадайзер (Свк) и Акойдан Дуке (Исп) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Рональд Парадайзер (Свк) и Акойдан Дуке (Исп), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Рональд Парадайзер (Свк) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Рональд Парадайзер (Свк) — Акойдан Дуке (Исп) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Акойдан Дуке (Исп).

Рональд Парадайзер (Свк)

Рональд Парадайзер (Свк) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Рональд Парадайзер (Свк) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Рональд Парадайзер (Свк) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Рональд Парадайзер (Свк) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Рональд Парадайзер (Свк) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Акойдан Дуке (Исп)

Последний раз Акойдан Дуке (Исп) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Акойдан Дуке (Исп) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Акойдан Дуке (Исп) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Акойдан Дуке (Исп) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Акойдан Дуке (Исп)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Акойдан Дуке (Исп) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Рональд Парадайзер (Свк) — Акойдан Дуке (Исп). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21 сентября

Спортивные эксперты считают, что Рональд Парадайзер (Свк) сейчас намного сильнее, чем Акойдан Дуке (Исп), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Рональд Парадайзер (Свк) и Акойдан Дуке (Исп), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Рональд Парадайзер (Свк) выиграет с помощью нокаута.

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