«Иван Бертик (Хор)» – «Данут Хурдук (Рум)». 21.09.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Иван Бертик (Хор) — Данут Хурдук (Рум) на 21-го сентября 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Иван Бертик (Хор) и Данут Хурдук (Рум) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:30.

Стало известно, что именно 21-го сентября 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Иван Бертик (Хор) — Данут Хурдук (Рум). По Москве начало данного поединка будет в 19:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Иван Бертик (Хор) — Данут Хурдук (Рум):

победа Иван Бертик (Хор) – 0, ничья – 0, победа Данут Хурдук (Рум) – 0

Прогноз на матч Иван Бертик (Хор) – Данут Хурдук (Рум) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21-го сентября 2024 года :

Так как Иван Бертик (Хор) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Данут Хурдук (Рум) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Иван Бертик (Хор) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Иван Бертик (Хор) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Иван Бертик (Хор) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Иван Бертик (Хор) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Иван Бертик (Хор) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Иван Бертик (Хор) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Иван Бертик (Хор) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Данут Хурдук (Рум) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Данут Хурдук (Рум) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Данут Хурдук (Рум) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Данут Хурдук (Рум) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Данут Хурдук (Рум) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Иван Бертик (Хор) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Иван Бертик (Хор) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Иван Бертик (Хор) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Иван Бертик (Хор) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Иван Бертик (Хор) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Иван Бертик (Хор) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Данут Хурдук (Рум) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Данут Хурдук (Рум) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Данут Хурдук (Рум) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Данут Хурдук (Рум) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Данут Хурдук (Рум), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Иван Бертик (Хор) – Данут Хурдук (Рум) 21.09.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Иван Бертик (Хор) и Данут Хурдук (Рум). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Иван Бертик (Хор) и Данут Хурдук (Рум). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Иван Бертик (Хор) и Данут Хурдук (Рум) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Иван Бертик (Хор) и Данут Хурдук (Рум) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Иван Бертик (Хор) сейчас находится на пике формы, так что Данут Хурдук (Рум) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Иван Бертик (Хор).

Спортивные прогнозисты считают, что Иван Бертик (Хор) в данный момент сильнее, нежели Данут Хурдук (Рум), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Иван Бертик (Хор)

Хотя Иван Бертик (Хор) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Иван Бертик (Хор) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Иван Бертик (Хор) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Иван Бертик (Хор) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Иван Бертик (Хор) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Данут Хурдук (Рум)

На сегодняшний день Данут Хурдук (Рум) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Данут Хурдук (Рум) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Данут Хурдук (Рум) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Данут Хурдук (Рум) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Иван Бертик (Хор) — Данут Хурдук (Рум). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21-го сентября 2024 года

Спортивные эксперты считают, что Иван Бертик (Хор) сейчас намного сильнее, чем Данут Хурдук (Рум), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Иван Бертик (Хор) легко справится с таким соперником, как Данут Хурдук (Рум). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://rockaluga.ru/cat2-995057-prognoz-alibek-kachmazov-taro-daniel-20-go-sentyabrya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat2-884372-stavki-na-match-verbekgoransson-kasnikovskimayhrzhak-prognoz-na-tennis-ot-20-09-24/