«Тайлер Денни (Вел)» – «Хамза Шираз (Вел)». 21.09.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Тайлер Денни (Вел) проведет 21.09.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Хамза Шираз (Вел). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 22:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 21.09.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Тайлер Денни (Вел) — Хамза Шираз (Вел). Это будет продолжаться вплоть до 22:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тайлер Денни (Вел) — Хамза Шираз (Вел):

победа Тайлер Денни (Вел) – 5.11, ничья – 17, победа Хамза Шираз (Вел) – 1.18

Прогноз на матч Тайлер Денни (Вел) – Хамза Шираз (Вел) Бои, титульный бой, 21.09.2024 :

По коэффициенту 5.11 ставить на то, что выиграет Тайлер Денни (Вел) не очень выгодно, а вот Хамза Шираз (Вел) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.18.

История личных встреч

В свои 32 года Тайлер Денни (Вел) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Тайлер Денни (Вел) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Тайлер Денни (Вел) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Тайлер Денни (Вел) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Тайлер Денни (Вел) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Хамза Шираз (Вел) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Хамза Шираз (Вел) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Хамза Шираз (Вел) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Хамза Шираз (Вел) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Хамза Шираз (Вел) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Тайлер Денни (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Тайлер Денни (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Тайлер Денни (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Тайлер Денни (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Тайлер Денни (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Хамза Шираз (Вел) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Хамза Шираз (Вел) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Хамза Шираз (Вел) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Хамза Шираз (Вел) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Хамза Шираз (Вел), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Тайлер Денни (Вел) – Хамза Шираз (Вел) 21.09.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Тайлер Денни (Вел) и Хамза Шираз (Вел). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Тайлер Денни (Вел) и Хамза Шираз (Вел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Тайлер Денни (Вел) и Хамза Шираз (Вел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Тайлер Денни (Вел) и Хамза Шираз (Вел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Тайлер Денни (Вел) легко справится с таким соперником, как Хамза Шираз (Вел). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Тайлер Денни (Вел) — Хамза Шираз (Вел) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Хамза Шираз (Вел) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Тайлер Денни (Вел)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Тайлер Денни (Вел) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Тайлер Денни (Вел) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Тайлер Денни (Вел) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Тайлер Денни (Вел) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Хамза Шираз (Вел)

Уже несколько лет Хамза Шираз (Вел) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Хамза Шираз (Вел) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Хамза Шираз (Вел) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Тайлер Денни (Вел) — Хамза Шираз (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 21.09.2024

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Тайлер Денни (Вел) — Хамза Шираз (Вел) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Тайлер Денни (Вел) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Тайлер Денни (Вел) и Хамза Шираз (Вел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Тайлер Денни (Вел) выиграет бой.

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