«Рубен Бирд (США)» – «Мэт Хаммерстоун (США)». 22.09.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Рубен Бирд (США) проведет 22-го сентября 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Мэт Хаммерстоун (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 22-го сентября 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Рубен Бирд (США) — Мэт Хаммерстоун (США). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рубен Бирд (США) — Мэт Хаммерстоун (США):

победа Рубен Бирд (США) – 0, ничья – 0, победа Мэт Хаммерстоун (США) – 0

Прогноз на матч Рубен Бирд (США) – Мэт Хаммерстоун (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22-го сентября 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Рубен Бирд (США) — Мэт Хаммерстоун (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Рубен Бирд (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Рубен Бирд (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Рубен Бирд (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Рубен Бирд (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Рубен Бирд (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Мэт Хаммерстоун (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Мэт Хаммерстоун (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Мэт Хаммерстоун (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Мэт Хаммерстоун (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Мэт Хаммерстоун (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Рубен Бирд (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Рубен Бирд (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Рубен Бирд (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Рубен Бирд (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Рубен Бирд (США) валится с ног. К тому же, Рубен Бирд (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Рубен Бирд (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Мэт Хаммерстоун (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Мэт Хаммерстоун (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Мэт Хаммерстоун (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Мэт Хаммерстоун (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Мэт Хаммерстоун (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Рубен Бирд (США) – Мэт Хаммерстоун (США) 22.09.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Рубен Бирд (США) и Мэт Хаммерстоун (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Рубен Бирд (США) и Мэт Хаммерстоун (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Рубен Бирд (США) и Мэт Хаммерстоун (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Рубен Бирд (США) — Мэт Хаммерстоун (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Мэт Хаммерстоун (США) выиграет нокаутом.

Титульный бой Рубен Бирд (США) — Мэт Хаммерстоун (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Мэт Хаммерстоун (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Рубен Бирд (США)

Рубен Бирд (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Рубен Бирд (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Рубен Бирд (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Рубен Бирд (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Рубен Бирд (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Мэт Хаммерстоун (США)

Сейчас Мэт Хаммерстоун (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Мэт Хаммерстоун (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Мэт Хаммерстоун (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Мэт Хаммерстоун (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Мэт Хаммерстоун (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Рубен Бирд (США) — Мэт Хаммерстоун (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22-го сентября 2024 года

В этом поединке Рубен Бирд (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Мэт Хаммерстоун (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Рубен Бирд (США) и Мэт Хаммерстоун (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Рубен Бирд (США) выиграет с помощью нокаута.

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