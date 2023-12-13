Херонс Монтекатини — Паллаканестро Розето: гости способны удивить фаворита

Прогноз и ставка на матч Херонс Монтекатини — Паллаканестро Розето 21 сентября

21 сентября в 17:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Суперкубок Италии ЛНП, в котором на своей площадке местный клуб Херонс Монтекатини примет соперника по национальному первенству Паллаканестро Розето.



Болельщики баскетбольного клуба Херонс Монтекатини очень любят матчи против БК Паллаканестро Розето, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 21 сентября хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 17:15 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Херонс Монтекатини одержали три легкие победы.



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В 17:15 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Херонс Монтекатини и Паллаканестро Розето. Организаторы турнира собираются провести данную игру 21 сентября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Паллаканестро Розето. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Херонс Монтекатини, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Херонс Монтекатини

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Херонс Монтекатини уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Херонс Монтекатини подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Херонс Монтекатини старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Паллаканестро Розето

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Паллаканестро Розето сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Паллаканестро Розето проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Паллаканестро Розето травмированы только игроки глубокого резерва.

«Херонс Монтекатини» — «Паллаканестро Розето»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Херонс Монтекатини — Паллаканестро Розето, несмотря на то, что он должен пройти только 21 сентября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 17:15 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Херонс Монтекатини одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Херонс Монтекатини — Паллаканестро Розето 21 сентября

Херонс Монтекатини

Сейчас баскетбольный клуб Херонс Монтекатини демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Херонс Монтекатини играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Херонс Монтекатини вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Паллаканестро Розето

Два года назад баскетбольный клуб Паллаканестро Розето доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Паллаканестро Розето играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Херонс Монтекатини — Паллаканестро Розето Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 21 сентября, и в его рамках состоится поединок Херонс Монтекатини — Паллаканестро Розето. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 17:15 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Херонс Монтекатини — Паллаканестро Розето: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Херонс Монтекатини подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Херонс Монтекатини и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Херонс Монтекатини еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Херонс Монтекатини сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Паллаканестро Розето сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Паллаканестро Розето выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Паллаканестро Розето показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Паллаканестро Розето не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Херонс Монтекатини просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Херонс Монтекатини совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Херонс Монтекатини выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Паллаканестро Розето сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Паллаканестро Розето идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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