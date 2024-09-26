«Юссуф Бинате (Фра)» – «Батсух Ууганбаяр (Мнг)». 26.09.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 26-го сентября 2024 года состоится интересный поединок Юссуф Бинате (Фра) — Батсух Ууганбаяр (Мнг), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 20:00 по московскому времени Юссуф Бинате (Фра) и Батсух Ууганбаяр (Мнг) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 26-го сентября 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Юссуф Бинате (Фра) и Батсух Ууганбаяр (Мнг) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Юссуф Бинате (Фра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юссуф Бинате (Фра) — Батсух Ууганбаяр (Мнг):

победа Юссуф Бинате (Фра) – 1.222, ничья – 65, победа Батсух Ууганбаяр (Мнг) – 4.245

Прогноз на матч Юссуф Бинате (Фра) – Батсух Ууганбаяр (Мнг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26-го сентября 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Юссуф Бинате (Фра) — Батсух Ууганбаяр (Мнг) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.222 и 4.245.

История личных встреч

Юссуф Бинате (Фра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Юссуф Бинате (Фра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Юссуф Бинате (Фра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Юссуф Бинате (Фра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Юссуф Бинате (Фра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Юссуф Бинате (Фра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Юссуф Бинате (Фра) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Батсух Ууганбаяр (Мнг) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Батсух Ууганбаяр (Мнг) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Батсух Ууганбаяр (Мнг) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Батсух Ууганбаяр (Мнг) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Батсух Ууганбаяр (Мнг) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Юссуф Бинате (Фра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Юссуф Бинате (Фра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Юссуф Бинате (Фра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Юссуф Бинате (Фра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Батсух Ууганбаяр (Мнг) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Батсух Ууганбаяр (Мнг) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Батсух Ууганбаяр (Мнг) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Батсух Ууганбаяр (Мнг) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Юссуф Бинате (Фра) – Батсух Ууганбаяр (Мнг) 26.09.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Юссуф Бинате (Фра) и Батсух Ууганбаяр (Мнг). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Юссуф Бинате (Фра) и Батсух Ууганбаяр (Мнг) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Юссуф Бинате (Фра) и Батсух Ууганбаяр (Мнг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Юссуф Бинате (Фра) и Батсух Ууганбаяр (Мнг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Юссуф Бинате (Фра) и Батсух Ууганбаяр (Мнг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Юссуф Бинате (Фра) и Батсух Ууганбаяр (Мнг), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Юссуф Бинате (Фра) выиграет бой.

Титульный бой Юссуф Бинате (Фра) — Батсух Ууганбаяр (Мнг) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Батсух Ууганбаяр (Мнг) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Юссуф Бинате (Фра)

Несмотря на то, что Юссуф Бинате (Фра) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Юссуф Бинате (Фра) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Юссуф Бинате (Фра) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Юссуф Бинате (Фра) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Батсух Ууганбаяр (Мнг)

Сейчас Батсух Ууганбаяр (Мнг) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Батсух Ууганбаяр (Мнг) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Батсух Ууганбаяр (Мнг) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Батсух Ууганбаяр (Мнг) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Батсух Ууганбаяр (Мнг) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Юссуф Бинате (Фра) — Батсух Ууганбаяр (Мнг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26-го сентября 2024 года

Несмотря на то, что Юссуф Бинате (Фра) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Батсух Ууганбаяр (Мнг) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Юссуф Бинате (Фра) — Батсух Ууганбаяр (Мнг) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Юссуф Бинате (Фра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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