Хьюстон Рокетс (panteraxball) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface). Прогноз, ставки на матч. NBA (30.04.20)

30-го апреля 2020 года в 17:57 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Хьюстон Рокетс (panteraxball) примет соперника по национальному первенству Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Хьюстон Рокетс (panteraxball) – Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface), запланированный на 30-го апреля 2020 года. Баскетболисты появятся на площадке в 17:57 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Хьюстон Рокетс (panteraxball) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (panteraxball) намерены 30-го апреля 2020 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 17:57 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Хьюстон Рокетс (panteraxball)

В этом сезоне баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (panteraxball) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (panteraxball) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (panteraxball) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Хьюстон Рокетс (panteraxball) нет более травмированных игроков основы.



Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface)

В составе баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч

Вплоть до 30-го апреля 2020 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Хьюстон Рокетс (panteraxball) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface). А так как начало встречи в 17:57 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (panteraxball) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Хьюстон Рокетс (panteraxball) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface). Прогноз, ставки на матч(30.04.20)

Хьюстон Рокетс (panteraxball)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (panteraxball) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Хьюстон Рокетс (panteraxball) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (panteraxball) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 30-го апреля 2020 года сыграет матч против БК Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 17:57 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Хьюстон Рокетс (panteraxball) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Хьюстон Рокетс (panteraxball) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface): хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (panteraxball) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (panteraxball) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хьюстон Рокетс (panteraxball) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (panteraxball) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (panteraxball) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (panteraxball) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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