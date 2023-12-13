Роше Алькайя/Степаниан — Шейнгезикхт/Эстебан Торрес. Прогноз, ставки на матч(01.10.24)

Роше Алькайя/Степаниан — Шейнгезикхт/Эстебан Торрес (01.10.2024), ставки и коэффициенты

01.10.2024 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Роше Алькайя/Степаниан , а противостоять в этом поединке будет Шейнгезикхт/Эстебан Торрес.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 01.10.2024, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Роше Алькайя/Степаниан — Шейнгезикхт/Эстебан Торрес. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 16:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Роше Алькайя/Степаниан, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Роше Алькайя/Степаниан — Шейнгезикхт/Эстебан Торрес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Роше Алькайя/Степаниан — Шейнгезикхт/Эстебан Торрес, которая пройдет 01.10.2024 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 16:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Роше Алькайя/Степаниан

Так как Роше Алькайя/Степаниан выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Роше Алькайя/Степаниан снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Роше Алькайя/Степаниан, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Роше Алькайя/Степаниан чем-то удивить, пока не ясно.



Шейнгезикхт/Эстебан Торрес

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Шейнгезикхт/Эстебан Торрес на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Шейнгезикхт/Эстебан Торрес демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Шейнгезикхт/Эстебан Торрес имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Шейнгезикхт/Эстебан Торрес намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Шейнгезикхт/Эстебан Торрес не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Шейнгезикхт/Эстебан Торрес будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Шейнгезикхт/Эстебан Торрес и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Шейнгезикхт/Эстебан Торрес умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Роше Алькайя/Степаниан и Шейнгезикхт/Эстебан Торрес – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Роше Алькайя/Степаниан — Шейнгезикхт/Эстебан Торрес. Прогноз, ставки на матч(01.10.24)

Роше Алькайя/Степаниан

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Роше Алькайя/Степаниан выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Роше Алькайя/Степаниан всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Роше Алькайя/Степаниан уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Роше Алькайя/Степаниан занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Роше Алькайя/Степаниан больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Роше Алькайя/Степаниан имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Шейнгезикхт/Эстебан Торрес

На этом турнире Шейнгезикхт/Эстебан Торрес играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Шейнгезикхт/Эстебан Торрес какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Шейнгезикхт/Эстебан Торрес уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Шейнгезикхт/Эстебан Торрес много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Шейнгезикхт/Эстебан Торрес сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Шейнгезикхт/Эстебан Торрес не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Роше Алькайя/Степаниан — Шейнгезикхт/Эстебан Торрес Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Роше Алькайя/Степаниан и Шейнгезикхт/Эстебан Торрес, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Роше Алькайя/Степаниан и Шейнгезикхт/Эстебан Торрес играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Роше Алькайя/Степаниан, и Шейнгезикхт/Эстебан Торрес неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Роше Алькайя/Степаниан — Шейнгезикхт/Эстебан Торрес: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Роше Алькайя/Степаниан имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Роше Алькайя/Степаниан и Шейнгезикхт/Эстебан Торрес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Шейнгезикхт/Эстебан Торрес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Роше Алькайя/Степаниан превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Шейнгезикхт/Эстебан Торрес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Роше Алькайя/Степаниан гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Роше Алькайя/Степаниан — Шейнгезикхт/Эстебан Торрес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Роше Алькайя/Степаниан и Шейнгезикхт/Эстебан Торрес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-890655-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-rafael-dzhodar-dzhastin-engel-01-10-24/