Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова — Деллиен Веласко/Кароу: порядок побьёт класс

Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова — Деллиен Веласко/Кароу (02-го октября 2024 года), ставки и коэффициенты

02-го октября 2024 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова , а противостоять в этом поединке будет Деллиен Веласко/Кароу.



Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Деллиен Веласко/Кароу 02-го октября 2024 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 19:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова — Деллиен Веласко/Кароу:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 02-го октября 2024 года откроет его противостояние Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова — Деллиен Веласко/Кароу. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 19:00 по МСК, то есть до начала игры. Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова и Деллиен Веласко/Кароу отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Деллиен Веласко/Кароу может гордиться семью победами, а вот Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова имеет только пять выигранных встреч.

Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова

Пока Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова довольно неплохо играет на данном покрытии.



Деллиен Веласко/Кароу

Во взрослом туре Деллиен Веласко/Кароу проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Деллиен Веласко/Кароу пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Деллиен Веласко/Кароу предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Деллиен Веласко/Кароу еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова и Деллиен Веласко/Кароу. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова и Деллиен Веласко/Кароу продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова — Деллиен Веласко/Кароу (02-го октября 2024 года), ставки и коэффициенты

Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова

К данному турниру Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Деллиен Веласко/Кароу

В этом сезоне Деллиен Веласко/Кароу действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Деллиен Веласко/Кароу обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Деллиен Веласко/Кароу не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Деллиен Веласко/Кароу не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Деллиен Веласко/Кароу имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова — Деллиен Веласко/Кароу Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова и Деллиен Веласко/Кароу. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова — Деллиен Веласко/Кароу: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова и Деллиен Веласко/Кароу, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова и Деллиен Веласко/Кароу уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова — Деллиен Веласко/Кароу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова и Деллиен Веласко/Кароу, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-891538-prognoz-na-match-bortolotticukerman-galan-riverostaberner-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-02-10-24/