«Зелимхан Амиров (Рос)» – «Михаил Дорошенко (Рос)». 04.10.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Зелимхан Амиров (Рос) — Михаил Дорошенко (Рос) на 04.10.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Зелимхан Амиров (Рос) и Михаил Дорошенко (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 13:00.

Стало известно, что именно 04.10.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Зелимхан Амиров (Рос) — Михаил Дорошенко (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 13:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Зелимхан Амиров (Рос) — Михаил Дорошенко (Рос):

победа Зелимхан Амиров (Рос) – 0, ничья – 0, победа Михаил Дорошенко (Рос) – 0

Прогноз на матч Зелимхан Амиров (Рос) – Михаил Дорошенко (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04.10.2024 :

Так как Зелимхан Амиров (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Михаил Дорошенко (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Зелимхан Амиров (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Зелимхан Амиров (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Зелимхан Амиров (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Зелимхан Амиров (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Зелимхан Амиров (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Зелимхан Амиров (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Михаил Дорошенко (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Михаил Дорошенко (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Михаил Дорошенко (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Михаил Дорошенко (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Михаил Дорошенко (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Зелимхан Амиров (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Зелимхан Амиров (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Зелимхан Амиров (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Зелимхан Амиров (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Зелимхан Амиров (Рос) валится с ног. К тому же, Зелимхан Амиров (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Зелимхан Амиров (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Михаил Дорошенко (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Михаил Дорошенко (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Михаил Дорошенко (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Михаил Дорошенко (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Михаил Дорошенко (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Михаил Дорошенко (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Зелимхан Амиров (Рос) – Михаил Дорошенко (Рос) 04.10.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Зелимхан Амиров (Рос) и Михаил Дорошенко (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Зелимхан Амиров (Рос) и Михаил Дорошенко (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Зелимхан Амиров (Рос) и Михаил Дорошенко (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Зелимхан Амиров (Рос) и Михаил Дорошенко (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Зелимхан Амиров (Рос) и Михаил Дорошенко (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Зелимхан Амиров (Рос) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Зелимхан Амиров (Рос) — Михаил Дорошенко (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Михаил Дорошенко (Рос).

Зелимхан Амиров (Рос)

В своей профессиональной карьере Зелимхан Амиров (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Зелимхан Амиров (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Зелимхан Амиров (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Зелимхан Амиров (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Зелимхан Амиров (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Михаил Дорошенко (Рос)

В своей карьере Михаил Дорошенко (Рос) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Михаил Дорошенко (Рос) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Михаил Дорошенко (Рос) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Михаил Дорошенко (Рос) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Зелимхан Амиров (Рос) — Михаил Дорошенко (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04.10.2024

Вряд ли Зелимхан Амиров (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Михаил Дорошенко (Рос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Зелимхан Амиров (Рос) — Михаил Дорошенко (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Зелимхан Амиров (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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