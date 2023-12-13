«Алексис Николас (Фра)» – «Региан Эерсель (Нид)». 05.10.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 05 октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Алексис Николас (Фра) — Региан Эерсель (Нид). На ринге его участники появятся в 06:50 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Алексис Николас (Фра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 05 октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Алексис Николас (Фра) — Региан Эерсель (Нид). Это будет продолжаться вплоть до 06:50 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алексис Николас (Фра) — Региан Эерсель (Нид):

победа Алексис Николас (Фра) – 0, ничья – 0, победа Региан Эерсель (Нид) – 0

Прогноз на матч Алексис Николас (Фра) – Региан Эерсель (Нид) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 05 октября :

Так как Алексис Николас (Фра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Региан Эерсель (Нид) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Алексис Николас (Фра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Алексис Николас (Фра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Алексис Николас (Фра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Алексис Николас (Фра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Алексис Николас (Фра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Региан Эерсель (Нид) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Региан Эерсель (Нид) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Региан Эерсель (Нид) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Региан Эерсель (Нид) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Региан Эерсель (Нид) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Алексис Николас (Фра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Алексис Николас (Фра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Алексис Николас (Фра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Алексис Николас (Фра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Алексис Николас (Фра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Региан Эерсель (Нид) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Региан Эерсель (Нид) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Региан Эерсель (Нид) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Региан Эерсель (Нид) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Региан Эерсель (Нид) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Алексис Николас (Фра) – Региан Эерсель (Нид) 05.10.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Алексис Николас (Фра) и Региан Эерсель (Нид), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Алексис Николас (Фра) и Региан Эерсель (Нид) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Алексис Николас (Фра) и Региан Эерсель (Нид) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Алексис Николас (Фра) и Региан Эерсель (Нид) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Алексис Николас (Фра) и Региан Эерсель (Нид) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Алексис Николас (Фра) и Региан Эерсель (Нид), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Региан Эерсель (Нид) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Алексис Николас (Фра)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Алексис Николас (Фра) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Алексис Николас (Фра) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Алексис Николас (Фра) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Алексис Николас (Фра) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Региан Эерсель (Нид)

На данный момент Региан Эерсель (Нид) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Региан Эерсель (Нид) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Региан Эерсель (Нид) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Региан Эерсель (Нид) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Региан Эерсель (Нид) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Алексис Николас (Фра) — Региан Эерсель (Нид). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 05 октября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Алексис Николас (Фра) — Региан Эерсель (Нид) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Алексис Николас (Фра) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Так как Алексис Николас (Фра) и Региан Эерсель (Нид) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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