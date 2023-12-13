«Гаджимурад Амиржанов (Рос)» – «Лукас Габриэль (Бра)». 04.10.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Гаджимурад Амиржанов (Рос) проведет 04 октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Лукас Габриэль (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:45 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 04 октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Гаджимурад Амиржанов (Рос) — Лукас Габриэль (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 15:45 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гаджимурад Амиржанов (Рос) — Лукас Габриэль (Бра):

победа Гаджимурад Амиржанов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Лукас Габриэль (Бра) – 0

Прогноз на матч Гаджимурад Амиржанов (Рос) – Лукас Габриэль (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04 октября :

Так как Гаджимурад Амиржанов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Лукас Габриэль (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Гаджимурад Амиржанов (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Гаджимурад Амиржанов (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Гаджимурад Амиржанов (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Гаджимурад Амиржанов (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Гаджимурад Амиржанов (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Лукас Габриэль (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Лукас Габриэль (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Лукас Габриэль (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Лукас Габриэль (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Лукас Габриэль (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Гаджимурад Амиржанов (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Гаджимурад Амиржанов (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Гаджимурад Амиржанов (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Гаджимурад Амиржанов (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Гаджимурад Амиржанов (Рос) валится с ног. К тому же, Гаджимурад Амиржанов (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Гаджимурад Амиржанов (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Лукас Габриэль (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Лукас Габриэль (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Лукас Габриэль (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Лукас Габриэль (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Лукас Габриэль (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Лукас Габриэль (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Гаджимурад Амиржанов (Рос) – Лукас Габриэль (Бра) 04.10.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Гаджимурад Амиржанов (Рос) и Лукас Габриэль (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Гаджимурад Амиржанов (Рос) и Лукас Габриэль (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Гаджимурад Амиржанов (Рос) и Лукас Габриэль (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Гаджимурад Амиржанов (Рос) и Лукас Габриэль (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Гаджимурад Амиржанов (Рос) — Лукас Габриэль (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Гаджимурад Амиржанов (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Гаджимурад Амиржанов (Рос) в данный момент сильнее, нежели Лукас Габриэль (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Гаджимурад Амиржанов (Рос)

Как бы Гаджимурад Амиржанов (Рос) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Гаджимурад Амиржанов (Рос) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Гаджимурад Амиржанов (Рос) дрался на ринге только с представителями своей страны. Гаджимурад Амиржанов (Рос) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Гаджимурад Амиржанов (Рос) совершенно не работает над собственной защитой.

Лукас Габриэль (Бра)

На сегодняшний день Лукас Габриэль (Бра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Лукас Габриэль (Бра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Лукас Габриэль (Бра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Лукас Габриэль (Бра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Гаджимурад Амиржанов (Рос) — Лукас Габриэль (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04 октября

В настоящее время Гаджимурад Амиржанов (Рос) и Лукас Габриэль (Бра) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Гаджимурад Амиржанов (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Гаджимурад Амиржанов (Рос) и Лукас Габриэль (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Гаджимурад Амиржанов (Рос) выиграет бой.

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