Лавсон/Хилдербранд — Тхэйне/Фухс. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (11.10.24)

11-го октября в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Лавсон/Хилдербранд , а противостоять в этом поединке будет Тхэйне/Фухс.



В 00:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Лавсон/Хилдербранд и Тхэйне/Фухс. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 11-го октября, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Лавсон/Хилдербранд — Тхэйне/Фухс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Лавсон/Хилдербранд — Тхэйне/Фухс, которая пройдет 11-го октября в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 00:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Лавсон/Хилдербранд

На данный момент Лавсон/Хилдербранд является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Лавсон/Хилдербранд однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Лавсон/Хилдербранд демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Лавсон/Хилдербранд хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Лавсон/Хилдербранд часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Тхэйне/Фухс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Тхэйне/Фухс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Тхэйне/Фухс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Тхэйне/Фухс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Тхэйне/Фухс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Тхэйне/Фухс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Тхэйне/Фухс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Тхэйне/Фухс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Тхэйне/Фухс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Челленджер, Лавсон/Хилдербранд — Тхэйне/Фухс

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Лавсон/Хилдербранд и Тхэйне/Фухс впервые будут встречаться между собой. Если Лавсон/Хилдербранд уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Тхэйне/Фухс пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Лавсон/Хилдербранд демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Лавсон/Хилдербранд – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Лавсон/Хилдербранд — Тхэйне/Фухс (11-го октября), ставки и коэффициенты

Лавсон/Хилдербранд

На этом турнире именно Лавсон/Хилдербранд может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Лавсон/Хилдербранд отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Лавсон/Хилдербранд еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Лавсон/Хилдербранд не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Тхэйне/Фухс

Тхэйне/Фухс лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Тхэйне/Фухс играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Тхэйне/Фухс начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Тхэйне/Фухс выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Тхэйне/Фухс сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Лавсон/Хилдербранд — Тхэйне/Фухс Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Лавсон/Хилдербранд и Тхэйне/Фухс. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Лавсон/Хилдербранд и Тхэйне/Фухс встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Лавсон/Хилдербранд и Тхэйне/Фухс довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Лавсон/Хилдербранд и Тхэйне/Фухс подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Лавсон/Хилдербранд — Тхэйне/Фухс: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Лавсон/Хилдербранд имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Лавсон/Хилдербранд и Тхэйне/Фухс отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Тхэйне/Фухс в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Лавсон/Хилдербранд превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Тхэйне/Фухс сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Лавсон/Хилдербранд гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лавсон/Хилдербранд — Тхэйне/Фухс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Лавсон/Хилдербранд и Тхэйне/Фухс. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Лавсон/Хилдербранд и для Тхэйне/Фухс, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-896611-sinyu-vang-dzhessika-pegula-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-wta-10-10-24/