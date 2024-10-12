«Луис Мелендез (П-Рик)» – «Армус Гайтон (США)». 12.10.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 12 октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Луис Мелендез (П-Рик) — Армус Гайтон (США). На ринге его участники появятся в 03:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Луис Мелендез (П-Рик) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 03:00 по московскому времени Луис Мелендез (П-Рик) и Армус Гайтон (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 12 октября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Луис Мелендез (П-Рик) и Армус Гайтон (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Луис Мелендез (П-Рик).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Луис Мелендез (П-Рик) — Армус Гайтон (США):

победа Луис Мелендез (П-Рик) – 0, ничья – 0, победа Армус Гайтон (США) – 0

Прогноз на матч Луис Мелендез (П-Рик) – Армус Гайтон (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12 октября :

Так как Луис Мелендез (П-Рик) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Армус Гайтон (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Луис Мелендез (П-Рик) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Луис Мелендез (П-Рик) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Луис Мелендез (П-Рик) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Луис Мелендез (П-Рик) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Луис Мелендез (П-Рик) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Луис Мелендез (П-Рик) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Армус Гайтон (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Армус Гайтон (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Армус Гайтон (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Армус Гайтон (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Армус Гайтон (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Луис Мелендез (П-Рик) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Луис Мелендез (П-Рик) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Луис Мелендез (П-Рик) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Луис Мелендез (П-Рик) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Луис Мелендез (П-Рик) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Луис Мелендез (П-Рик) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Армус Гайтон (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Армус Гайтон (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Армус Гайтон (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Армус Гайтон (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Армус Гайтон (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Армус Гайтон (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Армус Гайтон (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Луис Мелендез (П-Рик) – Армус Гайтон (США) 12.10.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Луис Мелендез (П-Рик) и Армус Гайтон (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Луис Мелендез (П-Рик) и Армус Гайтон (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Луис Мелендез (П-Рик) и Армус Гайтон (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Луис Мелендез (П-Рик) и Армус Гайтон (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Луис Мелендез (П-Рик) будет намного сильнее, чем Армус Гайтон (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Луис Мелендез (П-Рик) в данный момент сильнее, нежели Армус Гайтон (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Луис Мелендез (П-Рик)

Так как Луис Мелендез (П-Рик) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Луис Мелендез (П-Рик) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Луис Мелендез (П-Рик) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Луис Мелендез (П-Рик) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Армус Гайтон (США)

Прошлый бой Армус Гайтон (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Армус Гайтон (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Армус Гайтон (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Армус Гайтон (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Луис Мелендез (П-Рик) — Армус Гайтон (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12 октября

Несмотря на то, что Луис Мелендез (П-Рик) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Армус Гайтон (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Луис Мелендез (П-Рик) будет намного сильнее, чем Армус Гайтон (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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