«Кен Сиро (Япо)» – «Кристофер Росалес (Ник)». 13.10.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13 октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Кен Сиро (Япо) — Кристофер Росалес (Ник). На ринге его участники появятся в 12:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Кен Сиро (Япо) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 13 октября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Кен Сиро (Япо) — Кристофер Росалес (Ник). По Москве начало данного поединка будет в 12:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кен Сиро (Япо) — Кристофер Росалес (Ник):

победа Кен Сиро (Япо) – 1.18, ничья – 17, победа Кристофер Росалес (Ник) – 5.11

Прогноз на матч Кен Сиро (Япо) – Кристофер Росалес (Ник) Бои, титульный бой, 13 октября :

Так как Кен Сиро (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.18. В то же время Кристофер Росалес (Ник) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 5.11.

История личных встреч

На профессиональном ринге Кен Сиро (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Кен Сиро (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Кен Сиро (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Кен Сиро (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Кен Сиро (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Кристофер Росалес (Ник) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Кристофер Росалес (Ник) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Кристофер Росалес (Ник) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Кристофер Росалес (Ник) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Кристофер Росалес (Ник) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Кен Сиро (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Кен Сиро (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Кен Сиро (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Кен Сиро (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Кен Сиро (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Кен Сиро (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Кристофер Росалес (Ник) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Кристофер Росалес (Ник) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Кристофер Росалес (Ник) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Кристофер Росалес (Ник) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Кристофер Росалес (Ник), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Кен Сиро (Япо) – Кристофер Росалес (Ник) 13.10.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Кен Сиро (Япо) и Кристофер Росалес (Ник) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Кен Сиро (Япо) и Кристофер Росалес (Ник) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Кен Сиро (Япо) и Кристофер Росалес (Ник), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Кен Сиро (Япо) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Кен Сиро (Япо) и Кристофер Росалес (Ник), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Кристофер Росалес (Ник) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Кен Сиро (Япо)

Несмотря на то, что Кен Сиро (Япо) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Кен Сиро (Япо) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Кен Сиро (Япо) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Кен Сиро (Япо) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Кристофер Росалес (Ник)

В данный момент Кристофер Росалес (Ник) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Кристофер Росалес (Ник) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Кристофер Росалес (Ник) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Кристофер Росалес (Ник) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Кен Сиро (Япо) — Кристофер Росалес (Ник). Прогноз и ставки на матч. Бои 13 октября

Никто не сомневается, что Кен Сиро (Япо) намного сильнее, чем Кристофер Росалес (Ник), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Кен Сиро (Япо) будет намного сильнее, чем Кристофер Росалес (Ник), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

http://rockaluga.ru/cat3-1151418-prognoz-na-match-atlantis-20-tps-20-ot-eksperta-12-10-24/

http://evolvegame.ru/cat4-897509-blyu-volley-ostrava-te-golubice-prognoz-professionala-11-10-24/