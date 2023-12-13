«Эрик Висконди (Бра)» – «Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз)». 19.10.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 19 октября должен состояться бой Эрик Висконди (Бра) — Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 02:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Эрик Висконди (Бра) и Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Эрик Висконди (Бра) — Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) пройдет 19 октября, и можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Эрик Висконди (Бра) имеет две победы нокаутом, а Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эрик Висконди (Бра) — Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз):

победа Эрик Висконди (Бра) – 0, ничья – 0, победа Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) – 0

Прогноз на матч Эрик Висконди (Бра) – Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19 октября :

Букмекерские конторы на бой Эрик Висконди (Бра) — Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Эрик Висконди (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Эрик Висконди (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Эрик Висконди (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Эрик Висконди (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Эрик Висконди (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Эрик Висконди (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Эрик Висконди (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Эрик Висконди (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Эрик Висконди (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Эрик Висконди (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Эрик Висконди (Бра) валится с ног. К тому же, Эрик Висконди (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Эрик Висконди (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Эрик Висконди (Бра) – Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) 19.10.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Эрик Висконди (Бра) и Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Эрик Висконди (Бра) и Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Эрик Висконди (Бра) и Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Эрик Висконди (Бра) и Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Эрик Висконди (Бра) и Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Эрик Висконди (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Эрик Висконди (Бра).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Эрик Висконди (Бра) и Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Эрик Висконди (Бра)

Несмотря на то, что Эрик Висконди (Бра) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Эрик Висконди (Бра) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Эрик Висконди (Бра) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Эрик Висконди (Бра) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз)

Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Эрик Висконди (Бра) — Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19 октября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Эрик Висконди (Бра) — Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Эрик Висконди (Бра) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Так как Эрик Висконди (Бра) и Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кгз) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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