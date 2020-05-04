Полона Херцог (SRL) — Сайсай Чжен (SRL). Прогноз, ставки на матч. Испания (05.05.20)

05.05.2020 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Испания, в котором на корт выйдут Полона Херцог (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Сайсай Чжен (SRL).



Судья теннисного матча Полона Херцог (SRL) — Сайсай Чжен (SRL) должен дать знак о старте игры в 12:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 05.05.2020, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Полона Херцог (SRL) и Сайсай Чжен (SRL) более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Полона Херцог (SRL) имеет четыре победы, то Сайсай Чжен (SRL) может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Полона Херцог (SRL) — Сайсай Чжен (SRL):

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Полона Херцог (SRL) — Сайсай Чжен (SRL), которая пройдет 05.05.2020 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 12:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Полона Херцог (SRL)

В большинстве своих выигранных поединков Полона Херцог (SRL) берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Полона Херцог (SRL) с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Полона Херцог (SRL) сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Полона Херцог (SRL) также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Сайсай Чжен (SRL)

Во взрослом туре Сайсай Чжен (SRL) проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Сайсай Чжен (SRL) пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Сайсай Чжен (SRL) предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Сайсай Чжен (SRL) еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Полона Херцог (SRL) — Сайсай Чжен (SRL). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Полона Херцог (SRL) — Сайсай Чжен (SRL). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.05.20)

Полона Херцог (SRL)

На данном турнире Полона Херцог (SRL) выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Полона Херцог (SRL) выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Полона Херцог (SRL) допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Полона Херцог (SRL) особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Полона Херцог (SRL), это умение играть на травяных кортах.

Сайсай Чжен (SRL)

В этом сезоне Сайсай Чжен (SRL) не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Сайсай Чжен (SRL) сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Сайсай Чжен (SRL) допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Сайсай Чжен (SRL) допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Сайсай Чжен (SRL) демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Полона Херцог (SRL) — Сайсай Чжен (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Полона Херцог (SRL) и Сайсай Чжен (SRL) начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Полона Херцог (SRL) и Сайсай Чжен (SRL) показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Полона Херцог (SRL) и Сайсай Чжен (SRL) провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Полона Херцог (SRL) и Сайсай Чжен (SRL) действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Полона Херцог (SRL) — Сайсай Чжен (SRL): порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Полона Херцог (SRL) имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Полона Херцог (SRL) и Сайсай Чжен (SRL) отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Сайсай Чжен (SRL) в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Полона Херцог (SRL) превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Сайсай Чжен (SRL) сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Полона Херцог (SRL) гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Полона Херцог (SRL) — Сайсай Чжен (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Полона Херцог (SRL) и Сайсай Чжен (SRL).



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