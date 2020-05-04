Гарбин Мугуруса (SRL) — Анастасия Павлюченкова (SRL). Прогноз, ставки на матч. Испания (05.05.20)

05 мая в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Испания, в котором на корт выйдут Гарбин Мугуруса (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Анастасия Павлюченкова (SRL).



В 13:00 по Москве Гарбин Мугуруса (SRL) и Анастасия Павлюченкова (SRL) выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 05 мая. Единственный раз Гарбин Мугуруса (SRL) и Анастасия Павлюченкова (SRL) встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Гарбин Мугуруса (SRL) сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гарбин Мугуруса (SRL) — Анастасия Павлюченкова (SRL):

05 мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Гарбин Мугуруса (SRL) — Анастасия Павлюченкова (SRL). Ведущие ракетки мира появятся на корте в 13:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Анастасия Павлюченкова (SRL), выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Анастасия Павлюченкова (SRL) выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Гарбин Мугуруса (SRL)

По непонятным причинам Гарбин Мугуруса (SRL) в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Гарбин Мугуруса (SRL) теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Гарбин Мугуруса (SRL) занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Гарбин Мугуруса (SRL) играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Гарбин Мугуруса (SRL) имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Анастасия Павлюченкова (SRL)

Нынешняя форма, которую демонстрирует Анастасия Павлюченкова (SRL) еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Анастасия Павлюченкова (SRL) постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Анастасия Павлюченкова (SRL) пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Анастасия Павлюченкова (SRL) не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Анастасия Павлюченкова (SRL) не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Гарбин Мугуруса (SRL) — Анастасия Павлюченкова (SRL). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Гарбин Мугуруса (SRL) — Анастасия Павлюченкова (SRL) (05 мая), ставки и коэффициенты

Гарбин Мугуруса (SRL)

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Гарбин Мугуруса (SRL) выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Гарбин Мугуруса (SRL) всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Гарбин Мугуруса (SRL) уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Гарбин Мугуруса (SRL) занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Гарбин Мугуруса (SRL) больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Гарбин Мугуруса (SRL) имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Анастасия Павлюченкова (SRL)

На этом турнире Анастасия Павлюченкова (SRL) играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Анастасия Павлюченкова (SRL) какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Анастасия Павлюченкова (SRL) уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Анастасия Павлюченкова (SRL) много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Анастасия Павлюченкова (SRL) сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Анастасия Павлюченкова (SRL) не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Гарбин Мугуруса (SRL) — Анастасия Павлюченкова (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Гарбин Мугуруса (SRL) и Анастасия Павлюченкова (SRL). И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Гарбин Мугуруса (SRL) и Анастасия Павлюченкова (SRL) встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Гарбин Мугуруса (SRL) и Анастасия Павлюченкова (SRL) довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Гарбин Мугуруса (SRL) и Анастасия Павлюченкова (SRL) подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Гарбин Мугуруса (SRL) — Анастасия Павлюченкова (SRL): снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гарбин Мугуруса (SRL) имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гарбин Мугуруса (SRL) и Анастасия Павлюченкова (SRL) отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Анастасия Павлюченкова (SRL) в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гарбин Мугуруса (SRL) превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Анастасия Павлюченкова (SRL) сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гарбин Мугуруса (SRL) гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гарбин Мугуруса (SRL) — Анастасия Павлюченкова (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Гарбин Мугуруса (SRL) и Анастасия Павлюченкова (SRL) сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Гарбин Мугуруса (SRL), и Анастасия Павлюченкова (SRL) будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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