«Юсеф Аль Хусани (ОАЭ)» – «Таха Бендауд (Мар)». 20.10.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20-го октября 2024 года состоится интересный поединок Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) — Таха Бендауд (Мар), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 20-го октября 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) — Таха Бендауд (Мар). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) — Таха Бендауд (Мар):

победа Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) – 0, ничья – 0, победа Таха Бендауд (Мар) – 0

Прогноз на матч Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) – Таха Бендауд (Мар) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го октября 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) — Таха Бендауд (Мар) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Таха Бендауд (Мар) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Таха Бендауд (Мар) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Таха Бендауд (Мар) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Таха Бендауд (Мар) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Таха Бендауд (Мар) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Таха Бендауд (Мар) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Таха Бендауд (Мар) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Таха Бендауд (Мар) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Таха Бендауд (Мар) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Таха Бендауд (Мар), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) – Таха Бендауд (Мар) 20.10.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) и Таха Бендауд (Мар), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) и Таха Бендауд (Мар). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) и Таха Бендауд (Мар) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) и Таха Бендауд (Мар) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) будет намного сильнее, чем Таха Бендауд (Мар), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) и Таха Бендауд (Мар), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Таха Бендауд (Мар) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Юсеф Аль Хусани (ОАЭ)

Как бы Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) дрался на ринге только с представителями своей страны. Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) совершенно не работает над собственной защитой.

Таха Бендауд (Мар)

Уже несколько лет Таха Бендауд (Мар) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Таха Бендауд (Мар) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Таха Бендауд (Мар) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) — Таха Бендауд (Мар). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го октября 2024 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) — Таха Бендауд (Мар) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Юсеф Аль Хусани (ОАЭ) — Таха Бендауд (Мар) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Таха Бендауд (Мар) выиграет нокаутом.

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