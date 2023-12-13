Макдональд/Стэтхэм — Кирков/Стевенс. Прогноз, ставки на матч (22.10.24)

22-го октября в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Макдональд/Стэтхэм , а противостоять в этом поединке будет Кирков/Стевенс.



Так как Макдональд/Стэтхэм в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Кирков/Стевенс, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 22-го октября. Но, доказать обратное Макдональд/Стэтхэм все же сможет в 06:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Макдональд/Стэтхэм — Кирков/Стевенс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 22-го октября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Макдональд/Стэтхэм — Кирков/Стевенс. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 06:00 по Москве, пока не начался поединок. Макдональд/Стэтхэм и Кирков/Стевенс еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Макдональд/Стэтхэм

В этом сезоне Макдональд/Стэтхэм показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Макдональд/Стэтхэм сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Макдональд/Стэтхэм еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Макдональд/Стэтхэм обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Макдональд/Стэтхэм играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Макдональд/Стэтхэм любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Кирков/Стевенс

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Кирков/Стевенс теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Кирков/Стевенс имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Кирков/Стевенс испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Кирков/Стевенс выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Кирков/Стевенс занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Макдональд/Стэтхэм» — «Кирков/Стевенс»: прогноз автора

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Макдональд/Стэтхэм и Кирков/Стевенс будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Макдональд/Стэтхэм — Кирков/Стевенс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.10.24)

Макдональд/Стэтхэм

К данному турниру Макдональд/Стэтхэм подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Макдональд/Стэтхэм находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Макдональд/Стэтхэм не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Макдональд/Стэтхэм старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Макдональд/Стэтхэм демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Кирков/Стевенс

Этот сезон Кирков/Стевенс проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Кирков/Стевенс снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Кирков/Стевенс слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Кирков/Стевенс допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Макдональд/Стэтхэм — Кирков/Стевенс Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Макдональд/Стэтхэм и Кирков/Стевенс аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Макдональд/Стэтхэм и Кирков/Стевенс обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Макдональд/Стэтхэм и Кирков/Стевенс постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Макдональд/Стэтхэм — Кирков/Стевенс: в ожидании «эйсов»

Макдональд/Стэтхэм и Кирков/Стевенс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Макдональд/Стэтхэм имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кирков/Стевенс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Макдональд/Стэтхэм. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кирков/Стевенс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Макдональд/Стэтхэм довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кирков/Стевенс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Макдональд/Стэтхэм.

СЕГОДНЯ МАТЧ Макдональд/Стэтхэм — Кирков/Стевенс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Макдональд/Стэтхэм и Кирков/Стевенс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Макдональд/Стэтхэм и Кирков/Стевенс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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