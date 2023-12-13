Марсело Томас Барриос-Вера — Гонзало Виллануэва. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (22.10.24)

22-го октября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Марсело Томас Барриос-Вера , а противостоять в этом поединке будет Гонзало Виллануэва.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 22-го октября, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Марсело Томас Барриос-Вера — Гонзало Виллануэва. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 16:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Марсело Томас Барриос-Вера, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Марсело Томас Барриос-Вера — Гонзало Виллануэва. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Марсело Томас Барриос-Вера имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 22-го октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Гонзало Виллануэва. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Марсело Томас Барриос-Вера имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Марсело Томас Барриос-Вера

Болельщики ожидали, что на этом турнире Марсело Томас Барриос-Вера продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Марсело Томас Барриос-Вера в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Марсело Томас Барриос-Вера сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Марсело Томас Барриос-Вера немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Гонзало Виллануэва

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гонзало Виллануэва на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гонзало Виллануэва демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гонзало Виллануэва имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гонзало Виллануэва намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гонзало Виллануэва не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гонзало Виллануэва будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гонзало Виллануэва и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гонзало Виллануэва умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Марсело Томас Барриос-Вера и Гонзало Виллануэва – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Марсело Томас Барриос-Вера — Гонзало Виллануэва. Прогноз, ставки на матч(22.10.24)

Марсело Томас Барриос-Вера

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Марсело Томас Барриос-Вера проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Марсело Томас Барриос-Вера в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Марсело Томас Барриос-Вера больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Марсело Томас Барриос-Вера уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Гонзало Виллануэва

На этом турнире Гонзало Виллануэва играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Гонзало Виллануэва надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Гонзало Виллануэва находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Гонзало Виллануэва считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Марсело Томас Барриос-Вера — Гонзало Виллануэва Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Марсело Томас Барриос-Вера и Гонзало Виллануэва начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Марсело Томас Барриос-Вера и Гонзало Виллануэва показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Марсело Томас Барриос-Вера и Гонзало Виллануэва провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Марсело Томас Барриос-Вера и Гонзало Виллануэва действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Марсело Томас Барриос-Вера — Гонзало Виллануэва: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Марсело Томас Барриос-Вера и Гонзало Виллануэва, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Марсело Томас Барриос-Вера сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Гонзало Виллануэва имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Марсело Томас Барриос-Вера – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Марсело Томас Барриос-Вера и Гонзало Виллануэва на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марсело Томас Барриос-Вера — Гонзало Виллануэва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Марсело Томас Барриос-Вера и Гонзало Виллануэва сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Марсело Томас Барриос-Вера, и Гонзало Виллануэва будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-905133-segodnya-match-benzhamen-dhu-steyn-paardekuper-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-22-10-24/