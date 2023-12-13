«Вячеслав Василевский (Рос)» – «Глеисон Тибау (Бра)». 26.10.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Вячеслав Василевский (Рос) — Глеисон Тибау (Бра) на 26-го октября 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Вячеслав Василевский (Рос) и Глеисон Тибау (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 00:20.

Стало известно, что именно 26-го октября 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Вячеслав Василевский (Рос) — Глеисон Тибау (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 00:20, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вячеслав Василевский (Рос) — Глеисон Тибау (Бра):

победа Вячеслав Василевский (Рос) – 1.01, ничья – 25, победа Глеисон Тибау (Бра) – 22

Прогноз на матч Вячеслав Василевский (Рос) – Глеисон Тибау (Бра) Бои, титульный бой, 26-го октября 2024 года :

Так как Вячеслав Василевский (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.01. В то же время Глеисон Тибау (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 22.

История личных встреч

В профессиональной карьере Вячеслав Василевский (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Вячеслав Василевский (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Вячеслав Василевский (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Вячеслав Василевский (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Вячеслав Василевский (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Вячеслав Василевский (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Глеисон Тибау (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Глеисон Тибау (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Глеисон Тибау (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Глеисон Тибау (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Глеисон Тибау (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Вячеслав Василевский (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Вячеслав Василевский (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Вячеслав Василевский (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Вячеслав Василевский (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Вячеслав Василевский (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Вячеслав Василевский (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Глеисон Тибау (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Глеисон Тибау (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Глеисон Тибау (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Глеисон Тибау (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Глеисон Тибау (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Вячеслав Василевский (Рос) – Глеисон Тибау (Бра) 26.10.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Вячеслав Василевский (Рос) и Глеисон Тибау (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Вячеслав Василевский (Рос) и Глеисон Тибау (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Вячеслав Василевский (Рос) и Глеисон Тибау (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Вячеслав Василевский (Рос) и Глеисон Тибау (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Вячеслав Василевский (Рос) и Глеисон Тибау (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Вячеслав Василевский (Рос) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Вячеслав Василевский (Рос) — Глеисон Тибау (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Глеисон Тибау (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Вячеслав Василевский (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Вячеслав Василевский (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Вячеслав Василевский (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Вячеслав Василевский (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Вячеслав Василевский (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Вячеслав Василевский (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Глеисон Тибау (Бра)

В своей карьере Глеисон Тибау (Бра) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Глеисон Тибау (Бра) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Глеисон Тибау (Бра) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Глеисон Тибау (Бра) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Вячеслав Василевский (Рос) — Глеисон Тибау (Бра). Прогноз и ставки на матч. Бои 26-го октября 2024 года

Вряд ли Вячеслав Василевский (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Глеисон Тибау (Бра), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Вячеслав Василевский (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Глеисон Тибау (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Вячеслав Василевский (Рос).

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