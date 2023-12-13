Матильда Нгиджол Карре — Астрид Лью Ян Фун. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.10.24)

Матильда Нгиджол Карре — Астрид Лью Ян Фун (27 октября), ставки и коэффициенты

27 октября в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Матильда Нгиджол Карре , а противостоять в этом поединке будет Астрид Лью Ян Фун.



В 12:00 по Москве Матильда Нгиджол Карре и Астрид Лью Ян Фун выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 27 октября. Единственный раз Матильда Нгиджол Карре и Астрид Лью Ян Фун встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Матильда Нгиджол Карре сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Матильда Нгиджол Карре — Астрид Лью Ян Фун:

Матильда Нгиджол Карре имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 27 октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Астрид Лью Ян Фун. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Матильда Нгиджол Карре имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Матильда Нгиджол Карре

Матильда Нгиджол Карре отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Матильда Нгиджол Карре проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Матильда Нгиджол Карре проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Матильда Нгиджол Карре играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Матильда Нгиджол Карре больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Астрид Лью Ян Фун

На этом турнире Астрид Лью Ян Фун играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Астрид Лью Ян Фун все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Астрид Лью Ян Фун не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Астрид Лью Ян Фун уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Астрид Лью Ян Фун на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Астрид Лью Ян Фун пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Матильда Нгиджол Карре — Астрид Лью Ян Фун

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Матильда Нгиджол Карре и Астрид Лью Ян Фун. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Матильда Нгиджол Карре и Астрид Лью Ян Фун должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Матильда Нгиджол Карре — Астрид Лью Ян Фун. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.10.24)

Матильда Нгиджол Карре

На данный момент Матильда Нгиджол Карре занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Матильда Нгиджол Карре снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Матильда Нгиджол Карре не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Матильда Нгиджол Карре не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Астрид Лью Ян Фун

Выступать в зале Астрид Лью Ян Фун не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Астрид Лью Ян Фун старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Астрид Лью Ян Фун принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Астрид Лью Ян Фун демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Астрид Лью Ян Фун даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Астрид Лью Ян Фун хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Матильда Нгиджол Карре — Астрид Лью Ян Фун Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Матильда Нгиджол Карре и Астрид Лью Ян Фун начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Матильда Нгиджол Карре и Астрид Лью Ян Фун показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Матильда Нгиджол Карре и Астрид Лью Ян Фун провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Матильда Нгиджол Карре и Астрид Лью Ян Фун действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Матильда Нгиджол Карре — Астрид Лью Ян Фун: снова ждем результативной игры

Матильда Нгиджол Карре и Астрид Лью Ян Фун которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Матильда Нгиджол Карре имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Астрид Лью Ян Фун хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Матильда Нгиджол Карре. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Астрид Лью Ян Фун умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Матильда Нгиджол Карре довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Астрид Лью Ян Фун вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Матильда Нгиджол Карре.

СЕГОДНЯ МАТЧ Матильда Нгиджол Карре — Астрид Лью Ян Фун. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Матильда Нгиджол Карре и Астрид Лью Ян Фун, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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