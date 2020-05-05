Milwaukee Bucks (Deposha) — Los Angeles Clippers (Paradox): снова ждем результативной игры

Прогноз и ставка на матч Milwaukee Bucks (Deposha) — Los Angeles Clippers (Paradox) 06 мая

06 мая в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Milwaukee Bucks (Deposha) примет соперника по национальному первенству Los Angeles Clippers (Paradox).



06 мая состоится баскетбольный матч Milwaukee Bucks (Deposha) – Los Angeles Clippers (Paradox), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 17:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Deposha) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Milwaukee Bucks (Deposha) — Los Angeles Clippers (Paradox). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Deposha) проводит на своей площадке, и 06 мая хозяевам предстоит матч против игроков клуба Los Angeles Clippers (Paradox). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 17:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Milwaukee Bucks (Deposha), а один раз сильнее были игроки БК Los Angeles Clippers (Paradox).

Milwaukee Bucks (Deposha)

В этом сезоне баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Deposha) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Deposha) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Deposha) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Milwaukee Bucks (Deposha) нет более травмированных игроков основы.



Los Angeles Clippers (Paradox)

В составе баскетбольного клуба Los Angeles Clippers (Paradox) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Paradox) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Los Angeles Clippers (Paradox) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Болельщики баскетбольного клуба Milwaukee Bucks (Deposha) собираются 06 мая активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Los Angeles Clippers (Paradox). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 17:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Milwaukee Bucks (Deposha) — Los Angeles Clippers (Paradox) 06 мая

Milwaukee Bucks (Deposha)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Deposha) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Los Angeles Clippers (Paradox)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Paradox) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Paradox) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Milwaukee Bucks (Deposha) — Los Angeles Clippers (Paradox) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Deposha) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 06 мая сыграет матч против БК Los Angeles Clippers (Paradox). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 17:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Milwaukee Bucks (Deposha) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Milwaukee Bucks (Deposha) — Los Angeles Clippers (Paradox): снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Deposha) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Deposha) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Milwaukee Bucks (Deposha) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Milwaukee Bucks (Deposha) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Paradox) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Los Angeles Clippers (Paradox) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Paradox) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Milwaukee Bucks (Deposha) — Los Angeles Clippers (Paradox). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Milwaukee Bucks (Deposha) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Deposha) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Milwaukee Bucks (Deposha) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Los Angeles Clippers (Paradox) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Paradox) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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