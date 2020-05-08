Golden State Warriors (Ruza) — Los Angeles Lakers (Petit). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.05.20)

Golden State Warriors (Ruza) — Los Angeles Lakers (Petit) (09 мая), ставки и коэффициенты

09 мая в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Golden State Warriors (Ruza) примет соперника по национальному первенству Los Angeles Lakers (Petit).



Главный тренер баскетбольного клуба Golden State Warriors (Ruza) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 09 мая хозяевам предстоит у себя дома принимать Los Angeles Lakers (Petit). Игра, которая начнется в 01:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Golden State Warriors (Ruza) — Los Angeles Lakers (Petit):

На 09 мая в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Golden State Warriors (Ruza) — Los Angeles Lakers (Petit). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 01:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Golden State Warriors (Ruza), одержав семь побед.

Golden State Warriors (Ruza)

Летом баскетбольный клуб Golden State Warriors (Ruza) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Golden State Warriors (Ruza) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Los Angeles Lakers (Petit)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Los Angeles Lakers (Petit) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Petit) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Petit) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

NBA, Golden State Warriors (Ruza) — Los Angeles Lakers (Petit)

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Golden State Warriors (Ruza) — Los Angeles Lakers (Petit), который организаторы собираются провести 09 мая. По московскому времени начало данной игры будет в 01:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Golden State Warriors (Ruza).



Golden State Warriors (Ruza) — Los Angeles Lakers (Petit). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.05.20)

Golden State Warriors (Ruza)

Сейчас баскетбольный клуб Golden State Warriors (Ruza) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Golden State Warriors (Ruza) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Golden State Warriors (Ruza) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Los Angeles Lakers (Petit)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Petit) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Petit) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Los Angeles Lakers (Petit) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Golden State Warriors (Ruza) — Los Angeles Lakers (Petit) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Golden State Warriors (Ruza) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 09 мая сыграет матч против БК Los Angeles Lakers (Petit). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 01:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Golden State Warriors (Ruza) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Golden State Warriors (Ruza) — Los Angeles Lakers (Petit): в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Golden State Warriors (Ruza) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Golden State Warriors (Ruza) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Golden State Warriors (Ruza) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Golden State Warriors (Ruza) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Petit) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Los Angeles Lakers (Petit) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Golden State Warriors (Ruza) — Los Angeles Lakers (Petit). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Golden State Warriors (Ruza) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Golden State Warriors (Ruza) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Golden State Warriors (Ruza) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Los Angeles Lakers (Petit) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Petit) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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