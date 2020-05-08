Houston Rockets (Mat) — Boston Celtics (Paradox). Прогноз, ставки на матч. NBA (09.05.20)

09-го мая 2020 года в 14:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Houston Rockets (Mat) примет соперника по национальному первенству Boston Celtics (Paradox).



В последней встрече баскетбольных клубов Houston Rockets (Mat) и Boston Celtics (Paradox) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 09-го мая 2020 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 14:10 по МСК.



Houston Rockets (Mat) — Boston Celtics (Paradox). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 14:10 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Houston Rockets (Mat) и Boston Celtics (Paradox). Организаторы турнира собираются провести данную игру 09-го мая 2020 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Boston Celtics (Paradox). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Houston Rockets (Mat), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Houston Rockets (Mat)

Пока баскетбольному клубу Houston Rockets (Mat) никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Houston Rockets (Mat) показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Boston Celtics (Paradox)

Президент баскетбольного клуба Boston Celtics (Paradox) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Boston Celtics (Paradox) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Houston Rockets (Mat) — Boston Celtics (Paradox). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Houston Rockets (Mat) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 09-го мая 2020 года. На этот раз соперником хозяев будет Boston Celtics (Paradox), так что в 14:10 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Houston Rockets (Mat). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Houston Rockets (Mat) — Boston Celtics (Paradox). Прогноз, ставки на матч(09.05.20)

Houston Rockets (Mat)

В последние годы Houston Rockets (Mat) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Houston Rockets (Mat) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Boston Celtics (Paradox)

В прошлом матче баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Boston Celtics (Paradox) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Houston Rockets (Mat) — Boston Celtics (Paradox) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Houston Rockets (Mat) — Boston Celtics (Paradox) пройдет 09-го мая 2020 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 14:10 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Houston Rockets (Mat) — Boston Celtics (Paradox): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Houston Rockets (Mat) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Houston Rockets (Mat) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Houston Rockets (Mat) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Houston Rockets (Mat) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Houston Rockets (Mat) — Boston Celtics (Paradox). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Houston Rockets (Mat) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Houston Rockets (Mat) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Houston Rockets (Mat) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Boston Celtics (Paradox) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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