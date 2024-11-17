«Хироаки Сузуки (Япо)» – «Куема Акимото (Япо)». 17.11.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17-го ноября состоится интересный поединок Хироаки Сузуки (Япо) — Куема Акимото (Япо), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 07:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 17-го ноября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Хироаки Сузуки (Япо) — Куема Акимото (Япо). Это будет продолжаться вплоть до 07:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хироаки Сузуки (Япо) — Куема Акимото (Япо):

победа Хироаки Сузуки (Япо) – 0, ничья – 0, победа Куема Акимото (Япо) – 0

Прогноз на матч Хироаки Сузуки (Япо) – Куема Акимото (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го ноября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Хироаки Сузуки (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Куема Акимото (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Хироаки Сузуки (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Хироаки Сузуки (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Хироаки Сузуки (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Хироаки Сузуки (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Хироаки Сузуки (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Хироаки Сузуки (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Куема Акимото (Япо) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Куема Акимото (Япо) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Куема Акимото (Япо) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Куема Акимото (Япо) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Куема Акимото (Япо) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Хироаки Сузуки (Япо) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Хироаки Сузуки (Япо) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Хироаки Сузуки (Япо) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Хироаки Сузуки (Япо) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Куема Акимото (Япо) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Куема Акимото (Япо) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Куема Акимото (Япо) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Куема Акимото (Япо) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Куема Акимото (Япо) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Хироаки Сузуки (Япо) – Куема Акимото (Япо) 17.11.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Хироаки Сузуки (Япо) и Куема Акимото (Япо). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Хироаки Сузуки (Япо) и Куема Акимото (Япо) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Хироаки Сузуки (Япо) и Куема Акимото (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Хироаки Сузуки (Япо) выиграет бой.

Титульный бой Хироаки Сузуки (Япо) — Куема Акимото (Япо) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Куема Акимото (Япо) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Хироаки Сузуки (Япо)

Так как Хироаки Сузуки (Япо) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Хироаки Сузуки (Япо) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Хироаки Сузуки (Япо) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Хироаки Сузуки (Япо) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Куема Акимото (Япо)

На сегодняшний день Куема Акимото (Япо) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Куема Акимото (Япо) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Куема Акимото (Япо) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Куема Акимото (Япо) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Хироаки Сузуки (Япо) — Куема Акимото (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го ноября

В настоящее время Хироаки Сузуки (Япо) и Куема Акимото (Япо) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Хироаки Сузуки (Япо) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Хироаки Сузуки (Япо) — Куема Акимото (Япо) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Хироаки Сузуки (Япо) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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