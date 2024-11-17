«Цуёси Сударио (Япо)» – «Хисаки Като (Япо)». 17.11.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17 ноября должен состояться бой Цуёси Сударио (Япо) — Хисаки Като (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 07:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Цуёси Сударио (Япо) и Хисаки Като (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 07:00 по московскому времени Цуёси Сударио (Япо) и Хисаки Като (Япо) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 17 ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Цуёси Сударио (Япо) и Хисаки Като (Япо) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Цуёси Сударио (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Цуёси Сударио (Япо) — Хисаки Като (Япо):

победа Цуёси Сударио (Япо) – 0, ничья – 0, победа Хисаки Като (Япо) – 0

Прогноз на матч Цуёси Сударио (Япо) – Хисаки Като (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 ноября :

Из-за того, что все ставят на то, что Цуёси Сударио (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Хисаки Като (Япо) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Цуёси Сударио (Япо) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Цуёси Сударио (Япо) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Цуёси Сударио (Япо) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Цуёси Сударио (Япо) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Цуёси Сударио (Япо) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Цуёси Сударио (Япо) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Цуёси Сударио (Япо) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Хисаки Като (Япо) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Хисаки Като (Япо) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Хисаки Като (Япо) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Хисаки Като (Япо) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Хисаки Като (Япо) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Цуёси Сударио (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Цуёси Сударио (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Цуёси Сударио (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Цуёси Сударио (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Цуёси Сударио (Япо) валится с ног. К тому же, Цуёси Сударио (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Цуёси Сударио (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Хисаки Като (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Хисаки Като (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Хисаки Като (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Хисаки Като (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Хисаки Като (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Хисаки Като (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Цуёси Сударио (Япо) – Хисаки Като (Япо) 17.11.24

Появление на ринге таких бойцов, как Цуёси Сударио (Япо) и Хисаки Като (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Цуёси Сударио (Япо) и Хисаки Като (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Цуёси Сударио (Япо) и Хисаки Като (Япо) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Цуёси Сударио (Япо) и Хисаки Като (Япо) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Цуёси Сударио (Япо) и Хисаки Като (Япо) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Цуёси Сударио (Япо) легко справится с таким соперником, как Хисаки Като (Япо). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Цуёси Сударио (Япо) — Хисаки Като (Япо) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Хисаки Като (Япо) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Цуёси Сударио (Япо)

В своей профессиональной карьере Цуёси Сударио (Япо) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Цуёси Сударио (Япо) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Цуёси Сударио (Япо) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Цуёси Сударио (Япо) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Цуёси Сударио (Япо) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Хисаки Като (Япо)

В данный момент Хисаки Като (Япо) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Хисаки Като (Япо) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Хисаки Като (Япо) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Хисаки Като (Япо) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Цуёси Сударио (Япо) — Хисаки Като (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 ноября

В этом поединке Цуёси Сударио (Япо) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Хисаки Като (Япо), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Цуёси Сударио (Япо) и Хисаки Като (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Цуёси Сударио (Япо) выиграет с помощью нокаута.

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