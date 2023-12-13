Асьёли/Шиссл — Мелихени Родригес Альвес/Хеиде: в ожидании «эйсов»

Асьёли/Шиссл — Мелихени Родригес Альвес/Хеиде (19 ноября), ставки и коэффициенты

19 ноября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Асьёли/Шиссл , а противостоять в этом поединке будет Мелихени Родригес Альвес/Хеиде.



Асьёли/Шиссл считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Мелихени Родригес Альвес/Хеиде 19 ноября будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 16:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Асьёли/Шиссл — Мелихени Родригес Альвес/Хеиде. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Асьёли/Шиссл — Мелихени Родригес Альвес/Хеиде, которая пройдет 19 ноября в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 16:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Асьёли/Шиссл

В этом сезоне Асьёли/Шиссл показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Асьёли/Шиссл сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Асьёли/Шиссл еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Асьёли/Шиссл обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Асьёли/Шиссл играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Асьёли/Шиссл любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Мелихени Родригес Альвес/Хеиде

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Мелихени Родригес Альвес/Хеиде в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Мелихени Родригес Альвес/Хеиде уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Мелихени Родригес Альвес/Хеиде уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Мелихени Родригес Альвес/Хеиде обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Челленджер, Асьёли/Шиссл — Мелихени Родригес Альвес/Хеиде

Асьёли/Шиссл и Мелихени Родригес Альвес/Хеиде – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Асьёли/Шиссл — Мелихени Родригес Альвес/Хеиде 19 ноября

Асьёли/Шиссл

На данном турнире Асьёли/Шиссл выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Асьёли/Шиссл выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Асьёли/Шиссл допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Асьёли/Шиссл особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Асьёли/Шиссл, это умение играть на травяных кортах.

Мелихени Родригес Альвес/Хеиде

На этом турнире Мелихени Родригес Альвес/Хеиде играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Мелихени Родригес Альвес/Хеиде какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Мелихени Родригес Альвес/Хеиде уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Мелихени Родригес Альвес/Хеиде много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Мелихени Родригес Альвес/Хеиде сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Мелихени Родригес Альвес/Хеиде не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Асьёли/Шиссл — Мелихени Родригес Альвес/Хеиде Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Асьёли/Шиссл и Мелихени Родригес Альвес/Хеиде, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Асьёли/Шиссл и Мелихени Родригес Альвес/Хеиде играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Асьёли/Шиссл, и Мелихени Родригес Альвес/Хеиде неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Асьёли/Шиссл — Мелихени Родригес Альвес/Хеиде: в ожидании «эйсов»

Асьёли/Шиссл и Мелихени Родригес Альвес/Хеиде которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Асьёли/Шиссл имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мелихени Родригес Альвес/Хеиде хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Асьёли/Шиссл. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мелихени Родригес Альвес/Хеиде умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Асьёли/Шиссл довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мелихени Родригес Альвес/Хеиде вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Асьёли/Шиссл.

СЕГОДНЯ МАТЧ Асьёли/Шиссл — Мелихени Родригес Альвес/Хеиде. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Асьёли/Шиссл и Мелихени Родригес Альвес/Хеиде букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Асьёли/Шиссл и Мелихени Родригес Альвес/Хеиде проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-922801-klarkesarayva-dos-santos-alvessoto-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-tennis-19-11-24/