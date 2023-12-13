Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Монферрер/Эстевес: в ожидании «эйсов»

Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Монферрер/Эстевес (20 ноября), ставки и коэффициенты

20 ноября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Агилар Кардозо/Агилар Кардозо , а противостоять в этом поединке будет Монферрер/Эстевес.



Агилар Кардозо/Агилар Кардозо сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 20 ноября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Монферрер/Эстевес. По Москве данный поединок начнется в 16:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Монферрер/Эстевес, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Монферрер/Эстевес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Монферрер/Эстевес запланирован организаторами турнира на 20 ноября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 16:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Монферрер/Эстевес встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Агилар Кардозо/Агилар Кардозо имеет три победы при одном поражении.

Агилар Кардозо/Агилар Кардозо

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Агилар Кардозо/Агилар Кардозо находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Агилар Кардозо/Агилар Кардозо является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Агилар Кардозо/Агилар Кардозо умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Агилар Кардозо/Агилар Кардозо обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Агилар Кардозо/Агилар Кардозо может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Монферрер/Эстевес

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Монферрер/Эстевесв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Монферрер/Эстевес играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Монферрер/Эстевес держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Монферрер/Эстевес демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Монферрер/Эстевес находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Монферрер/Эстевес – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Монферрер/Эстевес 20 ноября

Агилар Кардозо/Агилар Кардозо

В этом сезоне Агилар Кардозо/Агилар Кардозо демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Агилар Кардозо/Агилар Кардозо уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Агилар Кардозо/Агилар Кардозо любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Агилар Кардозо/Агилар Кардозо часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Агилар Кардозо/Агилар Кардозо умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Монферрер/Эстевес

Выступать в зале Монферрер/Эстевес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Монферрер/Эстевес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Монферрер/Эстевес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Монферрер/Эстевес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Монферрер/Эстевес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Монферрер/Эстевес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Монферрер/Эстевес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Монферрер/Эстевес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Монферрер/Эстевес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Монферрер/Эстевес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Монферрер/Эстевес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Монферрер/Эстевес: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Агилар Кардозо/Агилар Кардозо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Монферрер/Эстевес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Монферрер/Эстевес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Агилар Кардозо/Агилар Кардозо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Монферрер/Эстевес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Агилар Кардозо/Агилар Кардозо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Монферрер/Эстевес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Монферрер/Эстевес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-923429-akiko-omae-chihiro-muramacu-prognoz-professionala-na-tennis-20-11-24/