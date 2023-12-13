«Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи)» – «Ибрагим Абдулмеджидов (Рос)». 22.11.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) проведет 22-го ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ибрагим Абдулмеджидов (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 17:10 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 22-го ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Ибрагим Абдулмеджидов (Рос), так что вряд ли в 17:10 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) — Ибрагим Абдулмеджидов (Рос):

победа Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) – 0, ничья – 0, победа Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) – 0

Прогноз на матч Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) – Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22-го ноября :

Букмекерские конторы на бой Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) — Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) – Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) 22.11.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) и Ибрагим Абдулмеджидов (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) и Ибрагим Абдулмеджидов (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) и Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) и Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) и Ибрагим Абдулмеджидов (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) — Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ибрагим Абдулмеджидов (Рос).

Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи)

Хотя Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Ибрагим Абдулмеджидов (Рос)

На сегодняшний день Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) — Ибрагим Абдулмеджидов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22-го ноября

В настоящее время Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) и Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) и Ибрагим Абдулмеджидов (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) выиграет бой.

http://evolvegame.ru/cat2-924562-prognoz-na-match-turkish-wizards-zhen-japanese-sakura-zhen-ot-eksperta-21-11-24/

http://rockaluga.ru/cat2-1171172-prognoz-mark-layyal-gael-monfis-21-go-noyabrya-stavki-i-koefficienty/