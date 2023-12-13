«Таплуанг Петкиапет (Таи)» – «Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи)». 22.11.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Таплуанг Петкиапет (Таи) проведет 22-го ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 17:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Таплуанг Петкиапет (Таи) — Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) пройдет 22-го ноября, и можно не сомневаться, что в 17:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Таплуанг Петкиапет (Таи) имеет две победы нокаутом, а Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Таплуанг Петкиапет (Таи) — Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи):

победа Таплуанг Петкиапет (Таи) – 0, ничья – 0, победа Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) – 0

Прогноз на матч Таплуанг Петкиапет (Таи) – Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22-го ноября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Таплуанг Петкиапет (Таи) не очень выгодно, а вот Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Таплуанг Петкиапет (Таи) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Таплуанг Петкиапет (Таи) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Таплуанг Петкиапет (Таи) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Таплуанг Петкиапет (Таи) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Таплуанг Петкиапет (Таи) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Таплуанг Петкиапет (Таи) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Таплуанг Петкиапет (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Таплуанг Петкиапет (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Таплуанг Петкиапет (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Таплуанг Петкиапет (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Таплуанг Петкиапет (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Таплуанг Петкиапет (Таи) – Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) 22.11.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Таплуанг Петкиапет (Таи) и Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Таплуанг Петкиапет (Таи) и Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Таплуанг Петкиапет (Таи) и Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Таплуанг Петкиапет (Таи) и Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Таплуанг Петкиапет (Таи) и Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Таплуанг Петкиапет (Таи) и Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Таплуанг Петкиапет (Таи) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Таплуанг Петкиапет (Таи) — Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи).

Таплуанг Петкиапет (Таи)

Таплуанг Петкиапет (Таи) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Таплуанг Петкиапет (Таи) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Таплуанг Петкиапет (Таи) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Таплуанг Петкиапет (Таи) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Таплуанг Петкиапет (Таи) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи)

Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Таплуанг Петкиапет (Таи) — Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22-го ноября

Никто не сомневается, что Таплуанг Петкиапет (Таи) намного сильнее, чем Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

В этом бою Таплуанг Петкиапет (Таи) является очевидным фаворитом, ведь Раксаенсук Сор Тор Хьевбангсэн (Таи) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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