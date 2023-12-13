«Помпетч ПК Сэнчай (Таи)» – «Асламжон Ортиков (Узб)». 22.11.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 22 ноября состоится интересный поединок Помпетч ПК Сэнчай (Таи) — Асламжон Ортиков (Узб), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 19:00 по московскому времени Помпетч ПК Сэнчай (Таи) и Асламжон Ортиков (Узб) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 22 ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Помпетч ПК Сэнчай (Таи) и Асламжон Ортиков (Узб) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Помпетч ПК Сэнчай (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Помпетч ПК Сэнчай (Таи) — Асламжон Ортиков (Узб):

победа Помпетч ПК Сэнчай (Таи) – 0, ничья – 0, победа Асламжон Ортиков (Узб) – 0

Прогноз на матч Помпетч ПК Сэнчай (Таи) – Асламжон Ортиков (Узб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22 ноября :

Так как Помпетч ПК Сэнчай (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Асламжон Ортиков (Узб) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Помпетч ПК Сэнчай (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Помпетч ПК Сэнчай (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Помпетч ПК Сэнчай (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Помпетч ПК Сэнчай (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Помпетч ПК Сэнчай (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Асламжон Ортиков (Узб) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Асламжон Ортиков (Узб) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Асламжон Ортиков (Узб) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Асламжон Ортиков (Узб) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Асламжон Ортиков (Узб) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Помпетч ПК Сэнчай (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Помпетч ПК Сэнчай (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Помпетч ПК Сэнчай (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Помпетч ПК Сэнчай (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Помпетч ПК Сэнчай (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Асламжон Ортиков (Узб) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Асламжон Ортиков (Узб) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Асламжон Ортиков (Узб) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Асламжон Ортиков (Узб) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Асламжон Ортиков (Узб) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Асламжон Ортиков (Узб) должен задуматься о своей обороне.

Помпетч ПК Сэнчай (Таи) – Асламжон Ортиков (Узб) 22.11.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Помпетч ПК Сэнчай (Таи) и Асламжон Ортиков (Узб). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Помпетч ПК Сэнчай (Таи) и Асламжон Ортиков (Узб) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Помпетч ПК Сэнчай (Таи) и Асламжон Ортиков (Узб). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Помпетч ПК Сэнчай (Таи) и Асламжон Ортиков (Узб) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Помпетч ПК Сэнчай (Таи) и Асламжон Ортиков (Узб) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Помпетч ПК Сэнчай (Таи) и Асламжон Ортиков (Узб) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Помпетч ПК Сэнчай (Таи) — Асламжон Ортиков (Узб) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Асламжон Ортиков (Узб) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Помпетч ПК Сэнчай (Таи)

Помпетч ПК Сэнчай (Таи) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Помпетч ПК Сэнчай (Таи) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Помпетч ПК Сэнчай (Таи) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Помпетч ПК Сэнчай (Таи) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Помпетч ПК Сэнчай (Таи) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Асламжон Ортиков (Узб)

На сегодняшний день Асламжон Ортиков (Узб) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Асламжон Ортиков (Узб) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Асламжон Ортиков (Узб) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Асламжон Ортиков (Узб) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Помпетч ПК Сэнчай (Таи) — Асламжон Ортиков (Узб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22 ноября

Так как Помпетч ПК Сэнчай (Таи) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Асламжон Ортиков (Узб).

Статистика и личные встречи

На титульный бой Помпетч ПК Сэнчай (Таи) — Асламжон Ортиков (Узб) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Помпетч ПК Сэнчай (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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