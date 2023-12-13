«Кеннеди Фриман (Анг)» – «Мафальда Кармона (Пор)». 24.11.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Кеннеди Фриман (Анг) проведет 24 ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Мафальда Кармона (Пор). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 00:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 00:00 по московскому времени Кеннеди Фриман (Анг) и Мафальда Кармона (Пор) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 24 ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Кеннеди Фриман (Анг) и Мафальда Кармона (Пор) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Кеннеди Фриман (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кеннеди Фриман (Анг) — Мафальда Кармона (Пор):

победа Кеннеди Фриман (Анг) – 1.389, ничья – 50, победа Мафальда Кармона (Пор) – 3.025

Прогноз на матч Кеннеди Фриман (Анг) – Мафальда Кармона (Пор) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24 ноября :

Из-за того, что все ставят на то, что Кеннеди Фриман (Анг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.389. А котировка на то, что Мафальда Кармона (Пор) будет сильнее повысилась до 3.025.

История личных встреч

На данный момент Кеннеди Фриман (Анг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Кеннеди Фриман (Анг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Кеннеди Фриман (Анг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Кеннеди Фриман (Анг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Мафальда Кармона (Пор) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Мафальда Кармона (Пор) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Мафальда Кармона (Пор) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Мафальда Кармона (Пор) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Мафальда Кармона (Пор) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Кеннеди Фриман (Анг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Кеннеди Фриман (Анг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Кеннеди Фриман (Анг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Кеннеди Фриман (Анг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Мафальда Кармона (Пор) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Мафальда Кармона (Пор) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Мафальда Кармона (Пор) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Мафальда Кармона (Пор) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Мафальда Кармона (Пор), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Кеннеди Фриман (Анг) – Мафальда Кармона (Пор) 24.11.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Кеннеди Фриман (Анг) и Мафальда Кармона (Пор). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Кеннеди Фриман (Анг) и Мафальда Кармона (Пор) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Кеннеди Фриман (Анг) и Мафальда Кармона (Пор) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Кеннеди Фриман (Анг) и Мафальда Кармона (Пор), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Кеннеди Фриман (Анг) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Кеннеди Фриман (Анг) — Мафальда Кармона (Пор) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Мафальда Кармона (Пор) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Кеннеди Фриман (Анг)

Хотя Кеннеди Фриман (Анг) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Кеннеди Фриман (Анг) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Кеннеди Фриман (Анг) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Кеннеди Фриман (Анг) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Кеннеди Фриман (Анг) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Мафальда Кармона (Пор)

Сейчас Мафальда Кармона (Пор) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Мафальда Кармона (Пор) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Мафальда Кармона (Пор) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Мафальда Кармона (Пор) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Мафальда Кармона (Пор) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Кеннеди Фриман (Анг) — Мафальда Кармона (Пор). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24 ноября

В этом поединке Кеннеди Фриман (Анг) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Мафальда Кармона (Пор), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Кеннеди Фриман (Анг) и Мафальда Кармона (Пор), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Кеннеди Фриман (Анг) выиграет бой.

http://evolvegame.ru/cat2-925317-spartak-subotica-ribnica-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-voleybol-22-11-24/

http://rockaluga.ru/cat4-1171549-psv-ii-volendam-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-futbol-22-11-24/