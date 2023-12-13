Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Уилльям & Мэрри Трайб. Прогноз, ставки на матч(23.11.24)

Прогноз и ставка на матч Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Уилльям & Мэрри Трайб 23 ноября

23 ноября в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак примет соперника по национальному первенству Уилльям & Мэрри Трайб.



Болельщики баскетбольного клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак очень любят матчи против БК Уилльям & Мэрри Трайб, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 23 ноября хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 03:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Уилльям & Мэрри Трайб:

Поединок между баскетбольными клубами Северная Каролина Стэйт Вулфпак и Уилльям & Мэрри Трайб собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 23 ноября. Ее начало будет в 03:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Северная Каролина Стэйт Вулфпак

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Северная Каролина Стэйт Вулфпак уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Уилльям & Мэрри Трайб

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Уилльям & Мэрри Трайб сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Уилльям & Мэрри Трайб

На 23 ноября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Уилльям & Мэрри Трайб. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 03:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Уилльям & Мэрри Трайб удалось одержать победу у себя дома.



Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Уилльям & Мэрри Трайб. Прогноз, ставки на матч(23.11.24)

Северная Каролина Стэйт Вулфпак

В этом сезоне баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Уилльям & Мэрри Трайб

Два года назад баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Уилльям & Мэрри Трайб Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 23 ноября сыграет матч против БК Уилльям & Мэрри Трайб. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Северная Каролина Стэйт Вулфпак также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Уилльям & Мэрри Трайб: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Уилльям & Мэрри Трайб был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Уилльям & Мэрри Трайб немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Уилльям & Мэрри Трайб. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Уилльям & Мэрри Трайб получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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