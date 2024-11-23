«Дельмар Сильва (Бра)» – «Майкл Тчаму (Кам)». 23.11.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 23-го ноября 2024 года должен состояться бой Дельмар Сильва (Бра) — Майкл Тчаму (Кам), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Дельмар Сильва (Бра) и Майкл Тчаму (Кам) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Дельмар Сильва (Бра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 23-го ноября 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Майкл Тчаму (Кам), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дельмар Сильва (Бра) — Майкл Тчаму (Кам):

победа Дельмар Сильва (Бра) – 0, ничья – 0, победа Майкл Тчаму (Кам) – 0

Прогноз на матч Дельмар Сильва (Бра) – Майкл Тчаму (Кам) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го ноября 2024 года :

Так как Дельмар Сильва (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Майкл Тчаму (Кам) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Дельмар Сильва (Бра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Дельмар Сильва (Бра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Дельмар Сильва (Бра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Дельмар Сильва (Бра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Дельмар Сильва (Бра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Дельмар Сильва (Бра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Дельмар Сильва (Бра) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Майкл Тчаму (Кам) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Майкл Тчаму (Кам) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Майкл Тчаму (Кам) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Майкл Тчаму (Кам) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Майкл Тчаму (Кам) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Дельмар Сильва (Бра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Дельмар Сильва (Бра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Дельмар Сильва (Бра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Дельмар Сильва (Бра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Майкл Тчаму (Кам) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Майкл Тчаму (Кам) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Майкл Тчаму (Кам) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Майкл Тчаму (Кам) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Майкл Тчаму (Кам) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Дельмар Сильва (Бра) – Майкл Тчаму (Кам) 23.11.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Дельмар Сильва (Бра) и Майкл Тчаму (Кам). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Дельмар Сильва (Бра) и Майкл Тчаму (Кам) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Дельмар Сильва (Бра) легко справится с таким соперником, как Майкл Тчаму (Кам). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Дельмар Сильва (Бра) в данный момент сильнее, нежели Майкл Тчаму (Кам), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Дельмар Сильва (Бра)

Как бы Дельмар Сильва (Бра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Дельмар Сильва (Бра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Дельмар Сильва (Бра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Дельмар Сильва (Бра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Дельмар Сильва (Бра) совершенно не работает над собственной защитой.

Майкл Тчаму (Кам)

На данный момент Майкл Тчаму (Кам) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Майкл Тчаму (Кам) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Майкл Тчаму (Кам) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Майкл Тчаму (Кам) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Майкл Тчаму (Кам) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Дельмар Сильва (Бра) — Майкл Тчаму (Кам). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го ноября 2024 года

На титульный бой Дельмар Сильва (Бра) — Майкл Тчаму (Кам) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Дельмар Сильва (Бра) будет намного сильнее, чем Майкл Тчаму (Кам), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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