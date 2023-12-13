Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Кэйт Мэнсфилд. Прогноз, ставки на матч (27.11.24)

27-го ноября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ламис Альхуссейн Абдель Азиз , а противостоять в этом поединке будет Кэйт Мэнсфилд.



Так как теннисный поединок Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Кэйт Мэнсфилд пройдет уже 27-го ноября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 11:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз на тот момент намного сильнее, нежели Кэйт Мэнсфилд.



Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Кэйт Мэнсфилд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 27-го ноября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Кэйт Мэнсфилд. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

В этом сезоне Ламис Альхуссейн Абдель Азиз демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Ламис Альхуссейн Абдель Азиз снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Ламис Альхуссейн Абдель Азиз является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Ламис Альхуссейн Абдель Азиз не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Кэйт Мэнсфилд

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Кэйт Мэнсфилд теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Кэйт Мэнсфилд имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Кэйт Мэнсфилд испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Кэйт Мэнсфилд выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Кэйт Мэнсфилд занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Кэйт Мэнсфилд. Прогноз, ставки на матч(27.11.24)

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

На этом турнире именно Ламис Альхуссейн Абдель Азиз может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Ламис Альхуссейн Абдель Азиз еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Ламис Альхуссейн Абдель Азиз не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Кэйт Мэнсфилд

Кэйт Мэнсфилд лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Кэйт Мэнсфилд играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Кэйт Мэнсфилд начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Кэйт Мэнсфилд выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Кэйт Мэнсфилд сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Кэйт Мэнсфилд Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Кэйт Мэнсфилд начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Кэйт Мэнсфилд показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Кэйт Мэнсфилд провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Кэйт Мэнсфилд действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Кэйт Мэнсфилд: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Кэйт Мэнсфилд отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кэйт Мэнсфилд в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ламис Альхуссейн Абдель Азиз превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кэйт Мэнсфилд сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Кэйт Мэнсфилд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Кэйт Мэнсфилд, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-928878-stavki-na-match-semenistayaudvardi-strahovafossa-huergo-prognoz-na-tennis-ot-27-11-24/