«Импа Касанганай (США)» – «Довлетджан Ягшимурадов (Ткм)». 30.11.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 30-го ноября 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Импа Касанганай (США) — Довлетджан Ягшимурадов (Ткм). На ринге его участники появятся в 01:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Импа Касанганай (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 30-го ноября 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Импа Касанганай (США) — Довлетджан Ягшимурадов (Ткм). По Москве начало данного поединка будет в 01:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Импа Касанганай (США) — Довлетджан Ягшимурадов (Ткм):

победа Импа Касанганай (США) – 0, ничья – 0, победа Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) – 0

Прогноз на матч Импа Касанганай (США) – Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30-го ноября 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Импа Касанганай (США) станет победителем боя. Если выиграет Довлетджан Ягшимурадов (Ткм), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Импа Касанганай (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Импа Касанганай (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Импа Касанганай (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Импа Касанганай (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Импа Касанганай (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Импа Касанганай (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Импа Касанганай (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Импа Касанганай (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Импа Касанганай (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Импа Касанганай (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Импа Касанганай (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Довлетджан Ягшимурадов (Ткм), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Импа Касанганай (США) – Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) 30.11.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Импа Касанганай (США) и Довлетджан Ягшимурадов (Ткм). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Импа Касанганай (США) и Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Импа Касанганай (США) и Довлетджан Ягшимурадов (Ткм), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Импа Касанганай (США) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Импа Касанганай (США) — Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Довлетджан Ягшимурадов (Ткм).

Импа Касанганай (США)

Так как Импа Касанганай (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Импа Касанганай (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Импа Касанганай (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Импа Касанганай (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Довлетджан Ягшимурадов (Ткм)

На данный момент Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Довлетджан Ягшимурадов (Ткм) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Импа Касанганай (США) — Довлетджан Ягшимурадов (Ткм). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30-го ноября 2024 года

Спортивные эксперты считают, что Импа Касанганай (США) сейчас намного сильнее, чем Довлетджан Ягшимурадов (Ткм), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Импа Касанганай (США) легко справится с таким соперником, как Довлетджан Ягшимурадов (Ткм). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://evolvegame.ru/cat1-929961-deportivo-berazategui-zhen-obras-basket-zhen-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-basketbol-29-11-24/

http://rockaluga.ru/cat2-1174917-rizhskaya-futbolnaya-shkola-ferencvarosh-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-futbol-28-11-24/