Агилар/Баади — Де Филиппо/Де Филиппо: порядок побьёт класс

Агилар/Баади — Де Филиппо/Де Филиппо (29.11.2024), ставки и коэффициенты

29.11.2024 в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Агилар/Баади , а противостоять в этом поединке будет Де Филиппо/Де Филиппо.



Агилар/Баади считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Де Филиппо/Де Филиппо 29.11.2024 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 20:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Агилар/Баади — Де Филиппо/Де Филиппо:

29.11.2024 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Агилар/Баади — Де Филиппо/Де Филиппо. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 20:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Де Филиппо/Де Филиппо, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Де Филиппо/Де Филиппо выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Агилар/Баади

Болельщики ожидали, что на этом турнире Агилар/Баади продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Агилар/Баади в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Агилар/Баади сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Агилар/Баади немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Де Филиппо/Де Филиппо

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Де Филиппо/Де Филиппо на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Де Филиппо/Де Филиппо демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Де Филиппо/Де Филиппо имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Де Филиппо/Де Филиппо намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Де Филиппо/Де Филиппо не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Де Филиппо/Де Филиппо будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Де Филиппо/Де Филиппо и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Де Филиппо/Де Филиппо умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Агилар/Баади — Де Филиппо/Де Филиппо

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Агилар/Баади и Де Филиппо/Де Филиппо впервые будут встречаться между собой. Если Агилар/Баади уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Де Филиппо/Де Филиппо пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Агилар/Баади демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Агилар/Баади – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Агилар/Баади — Де Филиппо/Де Филиппо (29.11.2024), ставки и коэффициенты

Агилар/Баади

На данный момент Агилар/Баади занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Агилар/Баади снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Агилар/Баади не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Агилар/Баади не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Де Филиппо/Де Филиппо

В этом сезоне Де Филиппо/Де Филиппо действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Де Филиппо/Де Филиппо обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Де Филиппо/Де Филиппо не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Де Филиппо/Де Филиппо не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Де Филиппо/Де Филиппо имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Агилар/Баади — Де Филиппо/Де Филиппо Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Агилар/Баади и Де Филиппо/Де Филиппо, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Агилар/Баади и Де Филиппо/Де Филиппо играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Агилар/Баади, и Де Филиппо/Де Филиппо неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Агилар/Баади — Де Филиппо/Де Филиппо: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Агилар/Баади имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Агилар/Баади и Де Филиппо/Де Филиппо отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Де Филиппо/Де Филиппо в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Агилар/Баади превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Де Филиппо/Де Филиппо сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Агилар/Баади гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Агилар/Баади — Де Филиппо/Де Филиппо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Агилар/Баади и Де Филиппо/Де Филиппо сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Агилар/Баади, и Де Филиппо/Де Филиппо будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-930658-prognoz-na-match-valdeznava-elkin-lemetrpavlikovskaya-29-11-24/