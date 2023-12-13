Мералко Болтс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. Прогноз, ставки на матч (01.12.24)

01-го декабря 2024 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Мералко Болтс примет соперника по национальному первенству Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс.



В 15:30 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Мералко Болтс – Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мералко Болтс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс:

В 15:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Мералко Болтс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. Матч назначен на 01-го декабря 2024 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Мералко Болтс

В этом сезоне баскетбольный клуб Мералко Болтс стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Мералко Болтс выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Мералко Болтс идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Мералко Болтс вообще лидирует в чемпионате.



Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Мералко Болтс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Мералко Болтс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс, запланированного на 01-го декабря 2024 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 15:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Мералко Болтс и Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Мералко Болтс.



Мералко Болтс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс (01-го декабря 2024 года), ставки и коэффициенты

Мералко Болтс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Мералко Болтс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Мералко Болтс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Мералко Болтс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Мералко Болтс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

В прошлом матче баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Мералко Болтс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Мералко Болтс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс, который должен пройти 01-го декабря 2024 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 15:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Мералко Болтс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Мералко Болтс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс: хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Мералко Болтс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Мералко Болтс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Мералко Болтс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Мералко Болтс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мералко Болтс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Мералко Болтс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Мералко Болтс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Мералко Болтс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat3-932128-prognozy-i-stavki-na-match-marsonia-zagreb-01-12-24/