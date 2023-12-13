Лодикова/Эстэйбл — Гамарра Мартинс/Папамихаил: в ожидании «эйсов»

Лодикова/Эстэйбл — Гамарра Мартинс/Папамихаил (02-го декабря 2024 года), ставки и коэффициенты

02-го декабря 2024 года в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Лодикова/Эстэйбл , а противостоять в этом поединке будет Гамарра Мартинс/Папамихаил.



Лодикова/Эстэйбл сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 02-го декабря 2024 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Гамарра Мартинс/Папамихаил. По Москве данный поединок начнется в 20:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Гамарра Мартинс/Папамихаил, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лодикова/Эстэйбл — Гамарра Мартинс/Папамихаил:

Лодикова/Эстэйбл имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 02-го декабря 2024 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Гамарра Мартинс/Папамихаил. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 20:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Лодикова/Эстэйбл имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Лодикова/Эстэйбл

Этот турнир Лодикова/Эстэйбл проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Лодикова/Эстэйбл может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Лодикова/Эстэйбл однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Лодикова/Эстэйбл имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Лодикова/Эстэйбл левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Лодикова/Эстэйбл хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Гамарра Мартинс/Папамихаил

На этом турнире Гамарра Мартинс/Папамихаил выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Гамарра Мартинс/Папамихаил снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Гамарра Мартинс/Папамихаил чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Гамарра Мартинс/Папамихаил уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Гамарра Мартинс/Папамихаил зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Лодикова/Эстэйбл — Гамарра Мартинс/Папамихаил. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Лодикова/Эстэйбл и Гамарра Мартинс/Папамихаил впервые будут встречаться между собой. Если Лодикова/Эстэйбл уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Гамарра Мартинс/Папамихаил пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Лодикова/Эстэйбл демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Лодикова/Эстэйбл – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Лодикова/Эстэйбл — Гамарра Мартинс/Папамихаил (02-го декабря 2024 года), ставки и коэффициенты

Лодикова/Эстэйбл

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Лодикова/Эстэйбл, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Лодикова/Эстэйбл уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Лодикова/Эстэйбл старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Лодикова/Эстэйбл, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Лодикова/Эстэйбл не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Лодикова/Эстэйбл все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Лодикова/Эстэйбл точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гамарра Мартинс/Папамихаил

В этом сезоне Гамарра Мартинс/Папамихаил не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Гамарра Мартинс/Папамихаил сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Гамарра Мартинс/Папамихаил допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Гамарра Мартинс/Папамихаил допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Гамарра Мартинс/Папамихаил демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Лодикова/Эстэйбл — Гамарра Мартинс/Папамихаил Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Лодикова/Эстэйбл и Гамарра Мартинс/Папамихаил. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Лодикова/Эстэйбл и Гамарра Мартинс/Папамихаил встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Лодикова/Эстэйбл и Гамарра Мартинс/Папамихаил довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Лодикова/Эстэйбл и Гамарра Мартинс/Папамихаил подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Лодикова/Эстэйбл — Гамарра Мартинс/Папамихаил: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Лодикова/Эстэйбл и Гамарра Мартинс/Папамихаил из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Гамарра Мартинс/Папамихаил относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Гамарра Мартинс/Папамихаил проводит второй или третий матч. А вот Лодикова/Эстэйбл как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Лодикова/Эстэйбл, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Лодикова/Эстэйбл без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Лодикова/Эстэйбл вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лодикова/Эстэйбл — Гамарра Мартинс/Папамихаил. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Лодикова/Эстэйбл и Гамарра Мартинс/Папамихаил букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Лодикова/Эстэйбл и Гамарра Мартинс/Папамихаил проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-932589-segodnya-match-cindao-guoksin-haitian-igl-fyczyan-syunsin-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-02-12-24/